Депутат Фёдоров: Надо снизить налоговую нагрузку на землю семьям с пятью детьми

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой расширить льготу на земельный налог семьям с пятью и более детьми.
Он пояснил, что в нынешнем законодательстве предусмотрена такая льгота в одинаковом размере для многодетных семей с тремя и более детьми. Однако, считает депутат, семьям с пятью и более детьми и тем, у кого на иждивении находятся три-четыре ребёнка – разные, и условия им нужны различные, а потому и льготы для них надо предусмотреть иные.
А до этого стало известно, что с начала реализации программы реновации в Москве более 51 тыс. семей переехали в новые квартиры.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал запретить авиакомпаниям разделять пожилых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов.
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«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в введении положения об уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 1,2 тыс. кв. м площади земельного участка для физлиц, имеющих пять и более несовершеннолетних детей», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.
«Новоселье отпраздновали 88% от общего числа приступивших к переселению жителей. Так, только на юго-востоке столицы переехали 9,5 тыс. семей, на востоке – 6,6 тыс., на севере – 6,1 тыс.» – приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал запретить авиакомпаниям разделять пожилых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов.
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Мелисса Тимофеева