Милонов призвал обязать авиакомпании сажать людей старше 75 лет с родственниками

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить авиакомпаниям разделять пожилых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов.
Он напомнил, что сейчас уже активно обсуждается проблема разделения детей с родителями в авиасалоне во время полётов.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил учредить знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции» и медаль «За гуманитарную помощь специальной военной операции».
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«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу авиационных правил перевозки пассажиров, а также в Воздушный кодекс в части введения запрета на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов на гражданских линиях», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра транспорта России Виталия Савельева.
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Мелисса Тимофеева