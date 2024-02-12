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Милонов призвал обязать авиакомпании сажать людей старше 75 лет с родственниками

12 февраля 2024, 14:48
Фото: istockphoto.com/TRAVELARIUM

Фото: istockphoto.com/TRAVELARIUM

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить авиакомпаниям разделять пожилых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов.
Он напомнил, что сейчас уже активно обсуждается проблема разделения детей с родителями в авиасалоне во время полётов.

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу авиационных правил перевозки пассажиров, а также в Воздушный кодекс в части введения запрета на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов на гражданских линиях», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра транспорта России Виталия Савельева.


Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил учредить знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции» и медаль «За гуманитарную помощь специальной военной операции».

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#перевозки
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#пожилые люди
#виталий милонов
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Маск: возможные попытки ограничить распространение интервью Путина это цензура
12 февраля 2024, 14:42

Фото: istock / juststock

Американский бизнесмен Илон Маск возмутился, что Facebook* ограничил распространение интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону после «приказа» президента США Джо Байдена. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter)

«Это безумный уровень цензуры!» — написал предприниматель.
Журналист Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина и заявил, что зрители увидят запись без монтажа, чтобы все могли составить личное мнение. Отмечается, что это будет первое интервью российского лидера зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине. Количество просмотров видео в Х превысило 172 миллиона.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что на острые вопросы журналист Карлсон получил бы от Путина жёсткие ответы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#интервью
#илон маск
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Москвичи назвали правильный способ ведения семейного бюджета
Опрос: Большинство москвичей выступили за общий семейный бюджет
12 февраля 2024, 14:32

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Опроса сервиса SuperJob показал, что большинство москвичей считаю верными способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются.
«Опрос горожан, состоящих в браке, показал, что совместный способ ведения семейного бюджета практикуют 62%, а раздельный бюджет – 17%», – приводит АГН «Москва» сообщение аналитиков.

Исследование было проведено с 31 января по 7 февраля 2024 года.

Ранее основатель тренингового центра, мама четырёх детей Ольга Паратнова назвала методы, которые помогут совмещать карьеру и семью. Как передаёт utro.ru, она рекомендовала избавиться от плохих мыслей о себе, делегировать обязанности команде и семье, пользоваться тайм-менеджментом.

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«Много дали»: на сколько «сели» сотрудники Собчак, за что Милонов призвал ее поехать на СВО
Милонов предложил Собчак отправиться на СВО
12 февраля 2024, 14:22

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

12 февраля Хамовнический суд Москвы вынес приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. О том, как осужденные связаны с журналисткой Ксенией Собчак и почему она решила судиться с НТВ, читайте в материале «Радио 1».

Депутат Милонов предложил Собчак отправиться в зону СВО


Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов заявил, что у журналистки Ксении Собчак есть шанс реабилитироваться, но только в том случае, если она выступит в поддержку специальной военной операции на территории Украины.

Он также отметил, что возмущения журналистки о том, что в эфире телеканала НТВ были продемонстрированы «кадры из ее прошлого», больше похожи на детские извинения.

«Извините, дяденьки, я больше так не буду называется, я теперь хорошая. Но это же было. У нее есть шанс, наоборот, себя реабилитировать и сказать, что она против украинской военщины, против фашистов, что она поддерживает специальную военную операцию, для нее – это шанс. Она может на всю страну заявить, что она хочет прибыть в зону спецоперации и провести корпоратив какой-нибудь по случаю 23 февраля в артиллерийской бригаде, рассмотрим предложение», - заявил депутат.
Милонов также прокомментировал судебное решение, вынесенное Хамовническим судом Москвы в отношении экс-коммерческого директора Собчак Суханова.

«Мне очень жаль и очень печально, что много дали, но суд принимал решение исходя из буквы закона», - отметил депутат.
Он также добавил, что у осужденных есть возможность обжаловать приговор.


Суд приговорил экс-директора компании Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии


Бывший коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. Двум другим фигурантам уголовного дела Романовскому и Бигаеву назначили наказание в виде семи лет заключения. Сторона защиты заявила, что приговор намерена обжаловать.

Сама Ксения Собчак на оглашение не приехала. В своем телеграм-канале она прокомментировала приговор и назвала его больше, чем несправедливым.

«Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение». За что 7,5 лет ? За что такая несоразмерность ? Просто отомстить ?», - возмутилась журналистка.


Журналисты Собчак вымогали деньги у главы «Ростеха»


25 октября 2022 года правоохранителями был задержан коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. На следующий день в отдел МВД был доставлен бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. Выяснилось, что мужчины вымогали у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей за удаление негативных постов о нем в телеграм-канале «Тушите свет», продюсером которого являлась Собчак. Отметим, что свою причастность к порталу журналистка опровергает.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения, все трое фигурантов принесли извинения Сергею Чемезову.

Собчак извинилась перед Чемезовым за «своих коллег»

Позже извинения главе «Ростеха» принесла Ксения Собчак, отметив, что действия журналистов не имели политического контекста.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Она выразила надежду на то, что правоохранительные органы проявят к ним снисходительность. В то же время сторона обвинения запросила для фигурантов 23 года лишения свободы на троих.

Собчак решила засудить НТВ


Кроме бывших коллег, в суде может оказаться сама журналистка, но в качестве истца. Собчак намерена подать в суд на телеканал НТВ, на котором 11 февраля вышли два фильма-расследования о деятельности телеведущей. В программе были затронуты ее оппозиционные взгляды, многочисленные интервью с иноагентами, израильское гражданство, зарубежная недвижимость и т.д.

Собчак заявила, что намерена обратиться в суд с иском на телеканал НТВ, и назвала двухсерийный фильм о ней – «пережёвыванием тысячу раз пережёванной её личной жизни 20-летней давности».

Кроме того, телеведущая обвинила авторов фильма в подлости и воровстве ее материалов, опубликованных ею в социальных сетях.

«Подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из Ютуба и соцсетей», — заявила Собчак.

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В «Ростехе» попросили смягчить приговор фигурантам по делу о вымогательстве
12 февраля 2024, 14:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Корпорация «Ростех» попросила смягчить приговоры журналистам, обвиняемым в вымогательстве у главы ведомства Сергея Чемезова. Об этом рассказал его представитель.
Напомним, что сегодня Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кириллу Суханову, а также администраторам Telegram-канала «Тушите свет», журналистам Адриан Романовский и Тимур Бигаев. Первый получил наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет, а последние — на 7 лет. Все они обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергей Чемезова.

В корпорации призвали учесть принесённые ими извинения и смягчить условия приговора.

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#ростех
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#суд
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Перевозчики нашли необычный способ преодолеть Красное море и избежать атаки хуситов
Bloomberg: перевозчики меняют сигналы судов на «Весь экипаж — мусульмане»
12 февраля 2024, 14:10

Фото: iStock/SHansche

Перевозчики стали менять сигналы конечного назначения судов на «Весь экипаж — мусульмане», чтобы преодолеть Красное море. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Отмечается, что таким оригинальным путём перевозчики пытаются защититься от ракетных атак йменских хуситов.

Такую схему уже испробовала компания, перевозящая крупный рогатый скот. В результате, боевики не стали обстреливать судно и оно благополучно прибыло в иракский порт Умм-Каср.

Ранее часть перевозчиков использовала сигналы «Весь экипаж — китайский» и «Судно принадлежит Китаю».

Перевозчики вынуждены прибегать к таким мерам, чтобы показать, что экипаж судна не связан с Израилем и его союзниками, которые и становятся целью хуситов.

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#судно
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#хуситы
#йемен
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Подмосковные дорожники обработают проезжую часть во время ледяного дождя
12 февраля 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Дорожные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Синоптики прогнозируют это опасное погодное явление в понедельник днём. Сейчас осадки наблюдаются в южной и восточной части Подмосковья. По данным метеорологов, сегодня температура повысится до 0°, а уже во вторник до конца недели вновь будет устойчивый минус. Временами пройдёт снег. На дорогах возможна гололедица, местами сильная.
«Учитывая погодные условия, при необходимости на дороги будет выведена дорожная техника для обработки проезжей части противогололёдными материалами. В связи с этим призываем автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать резких манёвров», – говорится в сообщении.
Ранее компания «Мособлэнерго» на фоне ледяного дождя ввела для своих специалистов режим повышенной готовности. К оперативному устранению неполадок, связанных с ухудшением погоды, готовы 303 бригады, а также 573 единицы спецтехники, включая 79 мобильных дизельных электростанций.

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#минтранс мо
#дороги
#ледяной дождь
#непогода
#подмосковье
#московская область
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На подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» выделили 1,2 млрд рублей
12 февраля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На предоставление в этом году жителям Московской области подарочного набора «Я родился в Подмосковье» предусмотрено более 1,2 млрд рублей. Такие данные привёл глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В 2024 году на эту меру поддержки выделено более 1,2 млрд рублей. У родителей есть выбор: взять коробку с вещами для малыша или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. В прошлом году набор или деньги получили порядка 62 тысяч семей», – отметил Голубев, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.
Как рассказали в Мособлдуме, сейчас в Подмосковье реализуются семь федеральных и 17 региональных мер поддержки семей, и эти меры постоянно совершенствуются. Одна из самых востребованных сегодня – предоставление набора новорождённого.


Заполнить электронную форму на получение денежных средств можно по ссылке.

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#московская область
#подмосковье
#мособлдума
#социальная поддержка
#семья
#дети
#новорождённые
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Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя
12 февраля 2024, 13:20

Фото: iStock/Dudbrain

Ледяной дождь ожидается на территории столичного региона в понедельник, 12 февраля, в связи с этим компания «Мособлэнерго» ввела для своих специалистов режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«К оперативному устранению неполадок, связанных с ухудшением погодных условий, готовы 303 бригады, в распоряжении которых 573 единицы специальной техники, включая 79 мобильных дизельных электростанций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания «Россети Московский регион» будет работать в штатном режиме.

О неполадках с электричеством можно сообщить по телефону горячей линии компании «Мособлэнерго»: 7 (495) 99-500-99 или по «Светлой линии» компании «Россети Московский регион»: 7 (800) 220-0-220. Кроме того, заявки на ремонт принимаются по телефонам окружных диспетчерских служб.

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#электричество
#энергетика
#мособлэнерго
#минэнерго мо
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Более 200 почтовых отделений Подмосковья адаптировали для людей с инвалидностью
12 февраля 2024, 12:56

Фото: iStock/JessAerons

Почти 240 отделений Почты России, расположенных в Московской области, адаптировали для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«В Подмосковье у Почты России 239 отделений, адаптированных для людей с инвалидностью. Из них за прошлый год компания адаптировала 13 подмосковных почтовых офисов», — отмечается в сообщении.
В отделениях, приспособленных для людей с инвалидностью, оборудованы пандусы, напольные тактильные указатели для слабовидящих, вывески с информацией о режиме работы отделения сделаны крупным шрифтом, а на почтовых ящиках размещены стикеры, на которых шрифтом Брайля написано о выемке писем.

Работы по адаптации отделений Почты России для клиентов с инвалидностью продолжаются.

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#почта россии
#инвалиды
#подмосковье
#московская область
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