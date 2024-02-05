Politico: российским дипломатам предложили ограничить перемещение по Евросоюзу

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В Европейском союзе в рамках 13-го пакета санкций в отношении Российской Федерации предложили ограничить перемещения дипломатов из России государством, в которой они аккредитованы. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.
«Идея... заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной», — сказано в материале издания.Как отмечает информагенство, Чехия уже долго время просит ЕС ввести такие меры. При этом, издание пишет, реализовать подобное будет непросто, так как перемещения внутри Шенгенской зоны по большей части не контролируются.
Ранее сообщалось, что G7 и Евросоюз предлагают восстанавливать Украину за счёт замороженных активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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