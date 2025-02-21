Депутат Гаврилов объяснил принцип работы самозапрета на выдачу кредитов

Фото: iStock/alexialex
Член партии КПРФ, глава комитета Госдумы по вопросам собственности и член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов пояснил принцип работы самозапрета на выдачу кредитов, который будет оформляться через «Госуслуги». Этим он поделился с РИА Новости.
«Самозапрет на кредиты — это установленное самим гражданином ограничение, препятствующее оформлению на его имя потребительских кредитов и займов», — рассказал Гаврилов.
Желающие смогут оформить самозапрет через «Госуслуги» или МФЦ. Нововведение начнет действовать с 1 марта этого года и будет направлено на предотвращение мошеннических действий с использованием персональных данных.
Гаврилов отметил, что таким образом гражданин сможет ограничить преступникам возможность оформления на него кредита. При этом снять запрет можно будет также через «Госуслуги» или МФЦ. Еще ограничение будет распространяться на кредитные карты и сервисы рассрочки BNPL. В случае оформления нововведения, информация о запрете поступит автоматически во все квалифицированные бюро кредитных историй.
Самозапрет не будет действовать на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты с государственной поддержкой и другие обязательства, сопровождаемые залогом.
Читайте также:
В МВД рассказали о новой схеме мошенников
Подмосковный омбудсмен Мишонова предупредила о мошеннической схеме в Telegram
Во Власихе поймали курьера телефонных мошенников при передаче денег
Иван Мусатов