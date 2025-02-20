Подмосковный омбудсмен Мишонова предупредила о мошеннической схеме в Telegram

Фото: ТГ-канал Ксении Мишоновой
В мессенджере Telegram вновь активизировались мошенники, предупредила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. Со взломанных аккаунтов пользователям массово рассылают фишинговые ссылки, замаскированные под подарок от «Telegram-премиум».
Фото: ТГ-канал Ксении Мишоновой
Фото: ТГ-канал Ксении Мишоновой
Подмосковный детский омбудсмен попросила пользователей бдительными и не переходить по неизвестным ссылкам.
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«От пользователя требуется только пройти по ссылке, ввести номер мобильного телефона и пароль. Как только это происходит, аккаунт взламывают. Настоящий подарок от пользователя в ТГ выглядит так, как на втором фото», – написала Мишонова в своём телеграм-канале.
Фото: ТГ-канал Ксении Мишоновой
Подмосковный детский омбудсмен попросила пользователей бдительными и не переходить по неизвестным ссылкам.
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Лора Луганская