В МВД рассказали о новой схеме мошенников

Фото: istockphoto/Artem Stepanov
Жертва новой мошеннической схемы с домофонными ключами потеряла свыше миллиона рублей. Как пояснили в МВД, аферисты звонят гражданам, представляясь управляющей компанией, и говорят, что в подъезде меняют дверь.
Затем уточняют, что у каждой квартиры код домофона будет «персональный», поскольку общий нарушает политику безопасности и предлагают изготовить электронные ключи, уточняя для убедительности нужное количество. Далее «персональный код домофона» злоумышленники отправляют жертве с просьбой сообщить его.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана через Telegram
Во Власихе поймали курьера телефонных мошенников при передаче денег
Аферисты начали рассылать фейковые уведомления о просроченных платежах
«Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам. Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение «для защиты аккаунтов», вследствие чего лишился более миллиона рублей», — добавили в МВД.Ранее стало известно, что в Лотошине прошла акция по противодействию аферистам.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана через Telegram
Во Власихе поймали курьера телефонных мошенников при передаче денег
Аферисты начали рассылать фейковые уведомления о просроченных платежах
Никита Кротов