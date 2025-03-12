Депутат Гаврилов предложил установить надбавку к выплатам для многодетных семей

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) выступил с инициативой о введении надбавки к выплатам и субсидированию первоначального взноса по ипотеке для семей, воспитывающих более десяти детей. Об этом пишет РИА Новости.