Депутат Гаврилов предложил установить надбавку к выплатам для многодетных семей

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Председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) выступил с инициативой о введении надбавки к выплатам и субсидированию первоначального взноса по ипотеке для семей, воспитывающих более десяти детей. Об этом пишет РИА Новости.
Гаврилов отметил, что стандартные выплаты многодетным семьям не покрывают реальные расходы таких больших семей, которые сталкиваются с уникальными финансовыми трудностями. Примером служит семья Марии Литвиненко из Воронежа, в которой воспитываются 26 детей. Депутат подчеркнул, что расходы на питание, одежду, расширение жилплощади, коммунальные платежи, транспорт и образование значительно превышают типичные бюджеты.
По его мнению, хотя таких семей в России немного, целевая поддержка для них не создаст значительной нагрузки на бюджет, но существенно улучшит их условия жизни. Гаврилов предложил внедрить фиксированную надбавку для супермногодетных семей. Например, если средняя выплата на ребенка в многодетной семье составляет 12 500 рублей, то для семей с десятью и более детьми можно предусмотреть дополнительную ежемесячную надбавку.
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По его мнению, хотя таких семей в России немного, целевая поддержка для них не создаст значительной нагрузки на бюджет, но существенно улучшит их условия жизни. Гаврилов предложил внедрить фиксированную надбавку для супермногодетных семей. Например, если средняя выплата на ребенка в многодетной семье составляет 12 500 рублей, то для семей с десятью и более детьми можно предусмотреть дополнительную ежемесячную надбавку.
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Дарья Осипова