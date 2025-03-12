Россиян предупредили об опасности горящего газа с желтым цветом

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Желтое пламя газа указывает на поломку оборудования, предупредила пресс-служба МЧС России в комментарии РИА Новости. В таком случае следует немедленно выключить плиту и обратиться в газовую службу по номеру 104.