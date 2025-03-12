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Россиян предупредили об опасности горящего газа с желтым цветом

МЧС: Горящий газ желтого цвета указывает на неисправность оборудования
Фото: iStock/FotoCuisinette

Фото: iStock/FotoCuisinette

Желтое пламя газа указывает на поломку оборудования, предупредила пресс-служба МЧС России в комментарии РИА Новости. В таком случае следует немедленно выключить плиту и обратиться в газовую службу по номеру 104.
Сотрудник МЧС подчеркнул, что чинить газовое оборудование должны только специалисты. Самостоятельный ремонт может быть опасен, поэтому важно довериться профессионалам.

Ранее сообщалось, что трансгендер* Рату Талиса («девушка» известна онлайн как Рану Энток), имеющий 450 тыс. подписчиков в TikTok, приговорён к 2 годам и 10 месяцам тюрьмы в Индонезии за «оскорбление христианства и религиозную ненависть». Причина в том, что Талиса назвал Христа «женщиной» за длинные волосы и объявил, что тому следует постричься, чтобы «походить на отца».

Также выяснилось, что устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» купил разрешение на нахождение в России.

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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
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