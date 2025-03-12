Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана граждан

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Согласно заявлению Аллы Храпуновой, эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков» и куратора платформы «Мошеловка», мошенники начали активно использовать новую тему самозапрета на кредиты в России для своих схем. Об этом пишет РИА Новости.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу 1 марта и был разработан с целью защиты граждан от мошенничества, включая выдачу кредитов без согласия заемщиков.
Храпунова отметила, что некоторые граждане, воспользовавшиеся правом на самозапрет, сообщают о попытках злоумышленников убедить их в необходимости досрочного погашения всех обязательств. Мошенники предлагают свою помощь в снятии самозапрета, что вызывает подозрения.
Эксперт подчеркнула, что существует множество версий обмана, однако все они сводятся к попыткам выяснить у потенциальных жертв код из SMS-сообщений для доступа к личному кабинету на портале «Госуслуг». Храпунова призвала граждан быть внимательными и не доверять подозрительным предложениям, а также сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.
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Храпунова отметила, что некоторые граждане, воспользовавшиеся правом на самозапрет, сообщают о попытках злоумышленников убедить их в необходимости досрочного погашения всех обязательств. Мошенники предлагают свою помощь в снятии самозапрета, что вызывает подозрения.
Эксперт подчеркнула, что существует множество версий обмана, однако все они сводятся к попыткам выяснить у потенциальных жертв код из SMS-сообщений для доступа к личному кабинету на портале «Госуслуг». Храпунова призвала граждан быть внимательными и не доверять подозрительным предложениям, а также сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.
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Дарья Осипова