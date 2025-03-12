Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана граждан

Согласно заявлению Аллы Храпуновой, эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков» и куратора платформы «Мошеловка», мошенники начали активно использовать новую тему самозапрета на кредиты в России для своих схем. Об этом пишет РИА Новости.