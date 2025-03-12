Юрист предупредил, кого могут наказать за заготовку дров в лесу

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Сбор валежника в лесу разрешен, но важно разбираться, что именно считается валежником, и следовать правилам, пояснил агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин. Неправильный сбор может привести к штрафу.
К валежнику закон относит только остатки деревьев и сучьев, лежащих на земле, которые появились из-за естественного отмирания, повреждений вредителями, бурелома или снеговала, а не от лесозаготовок — это закреплено в статье 32 Лесного Кодекса РФ и правилах Минприроды от 2020 года.
Собирать его можно бесплатно, если соблюдать местные ограничения по местам и способам сбора, иначе по части 3 статьи 8.25 КоАП РФ штраф для граждан составит до 500 рублей.
Главное при сборе — убедиться, что дерево умерло само: опавшие листья, смена цвета древесины, отсутствие сокодвижения и никаких следов спила.
Сухостой или деревья, упавшие от ветра и снега, валежником не считаются, и их вырубка может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей с конфискацией по статье 8.28 КоАП или даже сроком до семи лет по статье 260 УК РФ при особо крупном ущербе.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат лоббировать законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам с определенным трудовым стажем. Инициатива предполагает доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов.
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Собирать его можно бесплатно, если соблюдать местные ограничения по местам и способам сбора, иначе по части 3 статьи 8.25 КоАП РФ штраф для граждан составит до 500 рублей.
Главное при сборе — убедиться, что дерево умерло само: опавшие листья, смена цвета древесины, отсутствие сокодвижения и никаких следов спила.
Сухостой или деревья, упавшие от ветра и снега, валежником не считаются, и их вырубка может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей с конфискацией по статье 8.28 КоАП или даже сроком до семи лет по статье 260 УК РФ при особо крупном ущербе.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат лоббировать законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам с определенным трудовым стажем. Инициатива предполагает доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов.
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Мария Моисеева