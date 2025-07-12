Депутат Гаврилов: с 1 августа будут увеличены пенсии ушедшим с работы в июле
С 1 августа увеличенные пенсии получат те, кто ушел с работы в июле, кому исполнилось 80 лет и те, кто в этом же месяце получил первую группу инвалидности. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов.
Как объяснил политик агентству РИА Новости, пенсионная система в России работает по принципу отсроченного действия. Это означает, что граждане получают повышенные выплаты спустя месяц после того, как надбавка была осуществлена.
«Закон устанавливает, что перерасчёт производится с месяца, следующего за месяцем увольнения, а значит, именно в августе уволившиеся в июле получат пересчитанную пенсию. Правда, фактическое получение может быть сдвинуто на один-два месяца из-за сроков обработки данных, но выплата начисляется с момента возникновения права», — отметил депутат.
Гаврилов заявил, что август является месяцем, в который некоторые пенсионеры ощутят значительные изменения. В этот период вступают в силу заранее установленные законом правила.