В Госдуме считают выплаты беременным школьницам «стимулированием педофилии»

Депутат Останина назвала стимулированием педофилии выплаты беременным школьницам
Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Выплаты беременным школьницам являются «стимулированием педофилии». Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью радиостанции «Говорит Москва».



Парламентарий призвала прекратить непрофессиональные инициативы, которые направлены в адрес несовершеннолетних девушек и общества в целом.

«Если будут мотивировать наших школьниц 100-рублёвыми, 1000-рублёвыми выплатами в случае рождения за школьной партой ребёнка, то власть такую надо привлекать к ответственности за педофилию», – высказалась Останина.
Депутат обратила внимание слушателей на то, что сидящие за партами девочки действительно могут выглядеть как взрослые, однако к материнству они ещё не готовы.

Ранее власти нескольких российских регионов ввели выплаты в 100 тысяч рублей для беременных школьниц. В Госдуме такие решения назвали нормализацией подростковой беременности.

«Когда ребёнок рожает ребёнка – это не героизм, а трагедия», – заявляла депутат Ксения Горячева в своём Telegram-канале.
Анастасия Чинкова

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