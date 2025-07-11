В Госдуме считают выплаты беременным школьницам «стимулированием педофилии»

11 июля 2025, 19:12

Депутат Останина назвала стимулированием педофилии выплаты беременным школьницам

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Выплаты беременным школьницам являются «стимулированием педофилии». Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью радиостанции «Говорит Москва».





Парламентарий призвала прекратить непрофессиональные инициативы, которые направлены в адрес несовершеннолетних девушек и общества в целом.





«Если будут мотивировать наших школьниц 100-рублёвыми, 1000-рублёвыми выплатами в случае рождения за школьной партой ребёнка, то власть такую надо привлекать к ответственности за педофилию», – высказалась Останина.

«Когда ребёнок рожает ребёнка – это не героизм, а трагедия», – заявляла депутат Ксения Горячева в своём Telegram-канале.