В Госдуме считают выплаты беременным школьницам «стимулированием педофилии»
Депутат Останина назвала стимулированием педофилии выплаты беременным школьницам
Выплаты беременным школьницам являются «стимулированием педофилии». Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий призвала прекратить непрофессиональные инициативы, которые направлены в адрес несовершеннолетних девушек и общества в целом.
«Если будут мотивировать наших школьниц 100-рублёвыми, 1000-рублёвыми выплатами в случае рождения за школьной партой ребёнка, то власть такую надо привлекать к ответственности за педофилию», – высказалась Останина.Депутат обратила внимание слушателей на то, что сидящие за партами девочки действительно могут выглядеть как взрослые, однако к материнству они ещё не готовы.
Ранее власти нескольких российских регионов ввели выплаты в 100 тысяч рублей для беременных школьниц. В Госдуме такие решения назвали нормализацией подростковой беременности.
«Когда ребёнок рожает ребёнка – это не героизм, а трагедия», – заявляла депутат Ксения Горячева в своём Telegram-канале.