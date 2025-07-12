Депутат Милонов выступил против сериалов на половую тематику

12 июля 2025, 01:24

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Сериалы на половую тематику в последние годы обрели большую популярность у российских зрителей. Уже не первое десятилетие они появляются на экранах, поэтому авторам картин уже тяжело удивить публику. Но сейчас подобный контент стал наиболее востребован у людей.





Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о сериалах про половую тематику и назвал их низкосортным контентом. Режиссеров, которые снимают их он охарактеризовал как: «бесталанных». Актеров, которые работают в этих картинах Милонов считает «так себе» артистами.





«Заказчики, не имея должного интеллектуального развития, способны лишь на муссирование скользких, сальных тем. Я не считаю, что у нас все сериалы плохие. Очень много снимают приключенческих, исторических, криминальных, военных — и они, кстати, относительно неплохого качества для сериалов, там задействованы неплохие актеры. А вот всякие скользкие истории — это же все, извините меня, низкосортный, низкопошибный контент, который делают люди, которых Господь обделил талантом режиссера», — заявил Милонов Общественной Службе Новостей.

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«Возможно, конечно, что актера заставила сильная нужда: взял кредит, не рассчитался, коллекторы достали. Поэтому срочно пришлось идти к какому-нибудь так себе режиссеришке за деньгами. Но потом же пятно на всю жизнь будет», — сказал депутат.