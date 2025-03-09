Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии составит 43 тысячи рублей

Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии составит 43 тысячи рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

По словам депутата Госдумы от партии КПРФ Сергея Гаврилова, средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей. Об этом он рассказал РИА Новости.
«По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — поделился с агентством Гаврилов.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин объяснял, что после октябрьской индексации пенсий на 5,1% реальный уровень инфляции достиг 9,5%, превысив прогнозируемые значения. В связи с этим были внесены корректировки, по которым военные пенсии увеличатся еще на 4,4%. При этом за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата, так как индексация действует с января.

Читайте также:

В Госдуме попросили ФАС проверить завышение цен на цветочном рынке

Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в скрытом выводе 150 миллиардов рублей

США изъяли домены для сайта криптобиржи Garantex и заморозили $26 млн
#пенсии
#военные
#михаил мишустин
#индексация
Глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» Мирошниченко умер на 72-м году жизни
08 марта 2025, 20:35

Александр Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

На 72-м году жизни скончался президент международной ассоциации ветеранов группы «Альфа» Александр Мирошниченко. Об этом гласит сообщение организации.
«Восьмого марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко», — сказано в публикации.

Уточняется, что отставной генерал-полковник участвовал во многих крупных антитеррористических операциях.

Мирошниченко родился в Москве 3 июля 1953 года. Срочную службу проходил в рядах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Работал в службе охраны дипломатических представительств Седьмого управления КГБ СССР. Также был участником событий в Афганистане в декабре 1979 года.

Ранее сообщалось о смерти автора проекта «Приговоренные пожизненно» Вахтанга Микеладзе.

Читайте также:

Ушла из жизни актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах

Умер американский джазовый композитор и «крестный отец неосоула» Рой Айерс

Умер режиссёр фильма про президента России
#мир
#россия
#смерть
#ветераны
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме попросили ФАС проверить завышение цен на цветочном рынке
Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на цветочном рынке
08 марта 2025, 16:03

Фото: istockphoto/InspirationGP

Завышение ценника на цветы попросил проверить депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов, обратившись к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Документ приводит РИА Новости.
«Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры», — сказано в публикации.
По словам парламентария, в последние годы в стране наблюдается монополизация цветочного рынка, что негативно отражается на ценах. Миронов подчеркнул, что особая дороговизна видна перед 8 марта.

«Это недопустимо. Это противоречит государственной политике, направленной на поддержку молодёжи и семьи. Призываю ФАС России навести порядок с ценами и впредь не допускать их необоснованного повышения», — резюмировал Миронов.
Ранее были названы самые популярные цветы к празднику.

Читайте также:

Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником 8 марта

Концерт для семей бойцов СВО прошел в Подмосковье в преддверии 8 марта

Жительниц Павловского Посада поздравила с 8 Марта певица Алиса Мон
#мир
#россия
#госдума
#праздники
#цветы
#цены
#депутаты
#фас
#новости
#8 марта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Telegram заблокировали в Дагестане и Чечне
Telegram заблокировали в Дагестане и Чечне из-за недругов
08 марта 2025, 15:31

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram заблокировали на территории Дагестана и Чечни, проинформировал журналистов глава дагестанского Минцифры Юрий Гамзатов.
«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО - в Чечне и Дагестане - принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — прокомментировал министр.
Собеседник также порекомендовал пока пользоваться аналогами.

«Пока есть хорошие аналоги, например, «ВК», — резюмировал Гамзатов.
Сбои в работе Telegram отмечали в северо-кавказских регионах с прошлого года.

Ранее сообщалось, в работе какого популярного мессенджера произошел массовый сбой.

Читайте также:

В Госдуме рассказали о новых схемах обмана с использованием WhatsApp* и Telegram

WhatsApp* оштрафовали на 17 миллионов рублей в Москве

Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp* из-за новой «бреши» в безопасности

*Запрещенная в России организация, деятельность которой признана экстремистской
#мир
#россия
#мессенджеры
#telegram
#чечня
#дагестан
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Землетрясение магнитудой 6–7 произошло на севере Армении близ Спитака
08 марта 2025, 13:06

Фото: istockphoto/Petrovich9

Землетрясение, чья магнитуда составляет 6-7, произошло в северной части Армении в шести километрах от Спитака Лорийской области республики. Об этом проинформировали в спасательной службе МВД.
«Сила подземного толчка в эпицентральной зоне составила 6–7 баллов», — сказано в сообщении ведомства.
Специалисты уточнили, что сейсмическую активность под землей зафиксировали в 09:26 (08:26 по Москве).

По информации министерства, толчки ощутили также в Тавушской и Ширакской областях на 4-6, а в Арагацотнской, Гегаркуникской и Котайкской — на 2-4. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

В середине февраля сообщалось о землетрясении в Алтайском крае, чья магнитуда составила 6,4.

Читайте также:

В Полтавской области Украины произошло 2-е за месяц землетрясение магнитудой 3,1

В Сочи произошло несколько землетрясений

У берегов Японии случилось землетрясение магнитудой в 5,7 балла
#мир
#армения
#землетрясение
#природа
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иванов день 9 марта: что нужно делать, чтобы приумножить достаток и сохранить здоровье, народные приметы
08 марта 2025, 12:36

Фото: iStock/marrakeshh

В народном календаре 9 марта — Иванов день. С ним связывали с возвращением птиц из теплых краев, что символизировало приближение весны.
В этот день православные верующие вспоминают первое и второе обретение главы Крестителя и Предтечи Господня Иоанна. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/carla ribeiro

Иоанн Креститель — один из самых почитаемых святых после Девы Марии. Он был родственником Иисуса Христа по материнской линии и родился на шесть месяцев раньше.
Иоанн Креститель проповедовал еврейскому народу на берегах Иордана, призывая к покаянию и крещению во оставление грехов. Его крещение не было благодатным таинством, оно было духовным приготовлением к будущему крещению водой и Святым Духом.

Получив откровение об Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о Нем: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира». Услышав это, двое из учеников Иоанна присоединились к Иисусу Христу — это были апостолы Иоанн Богослов и Андрей Первозванный.

После крещения Иисуса Христа Иоанна Крестителя заключили в темницу, а затем казнили. Его тело было погребено учениками в Севастии, а честная глава спрятана Иродиадой в бесчестном месте. Благочестивая же Иоанна спрятала главу в сосуд и похоронила её на горе Елеонской. Через много лет глава была найдена вельможей Иннокентием, строителем церкви, и произошло Первое обретение главы.

Иннокентий хранил главу с благоговением, но перед смертью снова спрятал её. Церковь пришла в запустение. Святыня была снова утрачена и вновь обретена только в середине V века. Её перенесли впоследствии в Константинополь.

Иоанн Креститель почитается Церковью как «ангел, апостол, мученик, пророк, свечник, друг Христов, печать пророков, ходатай старой и новой благодати, самый почитаемый из рождённых и светлый голос Слова».

Приметы дня


Рогатый жаворонок (Фото: iStock/Carol Hamilton)

  • Теплый Иванов день – к теплому апрелю.
  • Увидеть жаворонка или аиста в этот день – к счастью.
  • Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне – жди лета холодного.
  • Много снега в этот день – Пасха будет холодной.
  • Карканье ворон в этот день сообщало о дождливом лете.

«Снег и возврат холодов»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
«Снег и возврат холодов»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Что можно делать 9 марта


Фото: iStock/Vipersniper

  1. Сходить в храм и помолиться Иоанну Крестителю. Просят у святого укрепить веру, привести к Господу близкого неверующего человека, благословить на духовное делание (паломничество, крестный ход и т.д.), помочь с выбором жизненного пути. Молитвы Иоанну Крестителю помогают избавиться от недугов. Нередко люди просят святого об исцелении от головной боли, даже если ситуация кажется безнадёжной. Вероятно, это связано с тем, как закончил свою жизнь святой.
  2. В ночь на девятое марта обычно снятся вещие сны. Важно постараться запомнить всё, что было увидено во сне. Возможно, скоро это станет реальностью.
  3. Оказывать материальную поддержку тем, кто в ней нуждается. Наши предки верили, что это принесёт в дом изобилие и отданные деньги вернуться вдвойне.
  4. Уборка в доме в этот день — это не просто наведение чистоты, это ещё и символ обновления и готовности к весне.
  5. Иванов день хорошо подходит для посева семян на рассаду. Считается, что посадка в этот день обеспечит хороший рост растений.

Что нельзя делать в этот день


В прежние времена женщины избегали стирки в Иванов день, так как верили, что вместе с водой можно «смыть» здоровье всех членов семьи.

Не рекомендуется в этот праздник стричь волосы. Обрезание волос может привести к ухудшению здоровья и жизненных сил.

9 марта не стоит строить планы и совершать крупные покупки. В этот день лучше не начинать новые дела, успеха в них не будет.


Читайте также:

Аллерголог раскрыла неожиданную опасность всеми любимого чая

Папа Римский впервые записал обращение верующим после госпитализации

Демоны внутри: Психиатр объяснил, как зарубежные игрушки влияют на психику российских детей
#храм
#история
#уборка
#дом
#здоровье
#ночь
#птицы
#жизнь
#крещение
#люди
#приметы
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате