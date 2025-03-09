Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии составит 43 тысячи рублей

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По словам депутата Госдумы от партии КПРФ Сергея Гаврилова, средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей. Об этом он рассказал РИА Новости.
«По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — поделился с агентством Гаврилов.
Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин объяснял, что после октябрьской индексации пенсий на 5,1% реальный уровень инфляции достиг 9,5%, превысив прогнозируемые значения. В связи с этим были внесены корректировки, по которым военные пенсии увеличатся еще на 4,4%. При этом за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата, так как индексация действует с января.
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Иван Мусатов