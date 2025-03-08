В Госдуме попросили ФАС проверить завышение цен на цветочном рынке

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Завышение ценника на цветы попросил проверить депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов, обратившись к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Документ приводит РИА Новости.
«Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры», — сказано в публикации.По словам парламентария, в последние годы в стране наблюдается монополизация цветочного рынка, что негативно отражается на ценах. Миронов подчеркнул, что особая дороговизна видна перед 8 марта.
«Это недопустимо. Это противоречит государственной политике, направленной на поддержку молодёжи и семьи. Призываю ФАС России навести порядок с ценами и впредь не допускать их необоснованного повышения», — резюмировал Миронов.Ранее были названы самые популярные цветы к празднику.
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