Депутат Гаврилов: у несовершеннолетних есть право продавать квартиру с 14 лет

Фото: iStock/simpson33
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) пояснил, что несовершеннолетние имеют право продавать принадлежащие им квартиры с 14 лет. Слова депутата приводят РИА Новости.
«Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут распоряжаться своим имуществом с согласия законных представителей, а в отдельных случаях (например, при эмансипации) — самостоятельно», — пояснил депутат агентству.
До достижения 14-летия имуществом детей распоряжаются законные опекуны. Разрешение на продажу собственности сделано в целях защиты интересов ребенка, чья недвижимость может быть использована не в его интересах. Продавать имущество подросток имеет право после письменного разрешения родителей или опекунов и разрешения органов опеки.
Читайте также:
Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России
Зоозащитник Ильинский после случая с кошкой Мусей призвал законодательно изъять домашних животных с улиц
Диетолог предупредила об опасности питания в спешке или набегу
Иван Мусатов