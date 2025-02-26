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Депутат Гаврилов: у несовершеннолетних есть право продавать квартиру с 14 лет

Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) пояснил, что несовершеннолетние имеют право продавать принадлежащие им квартиры с 14 лет. Слова депутата приводят РИА Новости.
«Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут распоряжаться своим имуществом с согласия законных представителей, а в отдельных случаях (например, при эмансипации) — самостоятельно», — пояснил депутат агентству.

До достижения 14-летия имуществом детей распоряжаются законные опекуны. Разрешение на продажу собственности сделано в целях защиты интересов ребенка, чья недвижимость может быть использована не в его интересах. Продавать имущество подросток имеет право после письменного разрешения родителей или опекунов и разрешения органов опеки.

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#подросток
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#недвижимость
#депутат
#право
Москвичей предупредили о морозах в ближайшие два дня
Синоптик Позднякова спрогнозировала морозы в ближайшие два дня в Москве
26 февраля 2025, 00:41

Фото: iStock/ValerijaP

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца недели. По ее словам, в ближайшие два дня в столице будут морозными.
«Погоду будет определять область высокого атмосферного давления. Ближайшие двое суток будут облачными и морозными. То есть предстоящей ночью в Москве будет в пределах -10...-14 °С, днём около 0 °С. Прогнозы мы даём от -3 до 1 °С. В городе температура слабо положительная», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

Однако уже с четверга температура воздуха начнет повышаться и станет облачно. К концу недели в ночное время ожидается 5-10 °С ниже нуля, а днем — от -3... 2 °С, что является климатической нормой для конца февраля.

Также, по словам синоптика, осадков в конце последнего зимнего месяца не ожидается, он завершится ясной и солнечной погодой.

В конце Масленичной недели все же выпадет небольшой снег, днём ожидается около 0 °С.

При этом первые дни весны не станут солнечными, однако будут теплыми, заключила Позднякова.

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#снег
#температура
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Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России
25 февраля 2025, 23:18

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Французский и российский актер Жерар Депардье стал кандидатом на исключение из Союза кинематографистов России за неуплату членских взносов, сообщил РБК.
Отмечалось, что за семь лет задолженность актера составила порядка 10 тыс. рублей. Кроме Депардье в списке кандидатов на исключение оказалась артистка Ингеборга Дапкунайте с долгом в размере 15,5 тысячи рублей, а еще продюсер Александр Роднянский, который должен Союзу кинематографистов больше 20 тыс. рублей. В списке также значится имя Елены Кучеренко, долг которой составил 26, 3 тыс. рублей.

Ранее несколько женщин обвинили Депардье в домогательствах, которые происходили в разные годы. Так, например, акты домогательств были в ходе поездки актёра в Северную Корею в 2018 году После этого инцидента во Франции запретили фильмы с участием актёра.

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*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
#долги
#деньги
#актёр
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Поэтессу Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов
25 февраля 2025, 20:08

Вера Полозкова (фото: Instagram*** @bolshe_nikogda)

Росфинмониторинг 25 февраля внёс поэтессу Веру Полозкову* в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют материалы соответствующей базы ведомства.
В реестре фигурирует имя Полозковой*, а рядом с её именем стоит звёздочка, что указывает на возбуждении уголовного дела. При этом характер обвинений пока не раскрывается. По законодательству России, вслед за этим решению будут заблокированы все банковские счета писательницы.

Известно, что Полозкова* покинула Россию в 2022 года. За это время она успела пожить в Индии и на Кипре.

В 2023 году общественники требовали проверить Полозкову* и признать её иноагентом за высказывания, дискредитирующие российскую армию и выражающую поддержку Украине.

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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признаны Минюстом РФ иноагентами
***запрещён в РФ
#россия
#терроризм
#экстремизм
#поэт
#поэзия
#уголовное дело
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Зоозащитник Ильинский после случая с кошкой Мусей призвал законодательно изъять домашних животных с улиц
Зоозащитник Ильинский призвал законодательно изъять домашних животных с улиц
25 февраля 2025, 19:40

Фото: iStock / Marina Bagrova

Домашних животных необходимо законодательно оградить от обитания на улице.
Такое мнение высказал «Радио 1» эксперт и волонтёр Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский. Так он прокомментировал инцидент с кошкой Мусей, выжившей после падения со смотровой площадки замка Ласточкино гнездо в Крыму.

Ранее сообщалось, что 23 февраля один из посетителей сбросил животное, жившее в музее около 10 лет, в море с высоты 40 метров. Кошка смогла выплыть, её подняли со скал спасатели. Сейчас она в безопасности в руках неравнодушных людей.
«Налицо парадокс. С одной стороны, сейчас у нас принимается очень продвинутое законодательство по штрафам за ненадлежащее содержание питомцев, и это приличные штрафы. С другой стороны, до сих пор считается, что бездомные животные должны жить в окружающей среде и приспосабливаться к ней. Однако это те же самые питомцы, которые живут у нас дома. Мы их холим, лелеем, пылинки сдуваем. Но стоит этой кошке убежать или прыгнуть с балкона, она уже теряет связь с владельцем и оказывается бездомной. И здесь действуют совершенно другие законы: её оставляют адаптироваться к окружающей среде», – сказал Ильинский.
По его словам, инцидент в Крыму – тот самый случай, когда животное вынуждено жить в подвале или на смотровой площадке.
«Как она туда попала? Ведь даже ни одна ответственная зоозащитная организация не отдаст кошку человеку, если у него нет решёток на окнах. Многие организации сначала проверяют, может ли питомец упасть с балкона или прыгнуть из окна. Получается, что у нас законодательство не гуманное, а очень агрессивное – кошек и собак заставляют адаптироваться к окружающей среде. Выживают те, кто адаптируется, остальные погибают, и это считается естественной убылью. Посмотрите, сколько сбитых животных в Москве и области, сколько их гибнет на улице в морозы. Это те же животные, что живут у нас дома. А мы по нашим законам заставляем их адаптироваться к обитанию на улице. Не должно быть кошки на смотровых площадках! Она в любой момент прыгнет за птичкой и погибнет», – уверен собеседник «Радио 1».
По мнению зоозащитника, в цивилизованной стране должен быть закон о полном изъятии домашних животных из агрессивной окружающей среды.
«В данном случае, конечно, виноват сбросивший кошку человек. Но нельзя считать, что все вокруг ангелы, неадекватных людей много. Он мог её сбросить в состоянии аффекта, не соображая, что делает. Наши законодатели должны сделать какие-то выводы. А у нас уже 20 лет уличное содержание братьев наших меньших считается нормой, и ничего не меняется! Надо что-то менять в законодательстве, мы уже 20 лет бьёмся над этим», – заключил Евгений Ильинский.
Ранее сообщалось, что едва не погубившего кошку Мусю мужчину задержали в Джанкое. Он сознался в жестоком поступке, объяснив его тем, что кошка вырывалась у него из рук. Против него возбудили уголовное дело, сейчас он находится на психиатрическом обследовании.

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#животные
#кошки
#закон
#россия
#зоозащитник
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Нумеролог рассказала, что лучше сделать в красивую дату 25.02.2025
25 февраля 2025, 19:36

Фото: iStock/Alones Creative

В день с красивым сочетанием чисел 25.02.2025 стоит заняться налаживанием деловых и личных отношений, также можно завершить давние процессы. Об этом рассказала нумеролог, астролог Анастасия Назарова.
«Двойка символизирует партнерство, взаимодействие, баланс сил мужского и женского, а также внутреннего и внешнего. Пятерка – это всегда про коммуникацию, изменения, свободу, бизнес и деньги. Союз этих чисел говорит о том, что день прекрасно подходит для налаживания партнерских, деловых, дружеских и любовных отношений», — рассказала Назарова в беседе с «Москвой 24».

При этом специалист подчеркнула, что в этот день не нужно ссориться и спорить, так как это может привести к окончанию отношений. Также 25.02.2025 не стоит начинать бизнес, так как он, скорее всего, прогорит.

Тем временем во вторник, 25 февраля, в Кузбассе заключили брак семь пар. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на областное управление ЗАГС. Чтобы сыграть свадьбу в этот день, пары подавали заявления заранее.

Это уже второй день в феврале, который привлек внимание кузбассовцев для заключения брака. Предыдущий был 05.02.2025. Тем не менее в ЗАГСе отметили, что, несмотря на симпатичное сочетание цифр, организовать свадьбу во время рабочей недели решились немногие.

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