Диетолог предупредила об опасности питания в спешке или набегу

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Slow Food (дословно — «медленная еда») — международное движение, созданное для «предотвращения фастфуда». Его идея заключается в медленном потреблении здоровой, полезной еды на основе органических продуктов.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что слоу-фуд (медленное питание) — умный подход к еде.
По ее словам, во время употребления пищи, когда человек спокоен и не торопится, у него включается пищеварительная система.
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«Раньше люди охотились, догоняли свою добычу, приносили в семью и наслаждались. Даже животные сейчас берут еду и убегают в своем место, тщательно жуют. Когда мы набегу едим, у нас происходят определенные процессы в мозге и нервной системе — это вызывает раздрайв, возбуждение. И для того, чтобы как-то умерить пыл, нужно сесть и осознанно переключить внимание, то есть убрать гаджеты, мысли и поймать кайф от еды», — объяснила эксперт.
По ее словам, во время употребления пищи, когда человек спокоен и не торопится, у него включается пищеварительная система.
«Если мы сконцентрируемся на еде, то съедим значительно меньше, то есть удовлетворимся значительно меньшим количеством еды», — сказала диетолог.
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Анастасия Панченко