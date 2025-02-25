Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Французский и российский актер Жерар Депардье стал кандидатом на исключение из Союза кинематографистов России за неуплату членских взносов, сообщил РБК.
Отмечалось, что за семь лет задолженность актера составила порядка 10 тыс. рублей. Кроме Депардье в списке кандидатов на исключение оказалась артистка Ингеборга Дапкунайте с долгом в размере 15,5 тысячи рублей, а еще продюсер Александр Роднянский, который должен Союзу кинематографистов больше 20 тыс. рублей. В списке также значится имя Елены Кучеренко, долг которой составил 26, 3 тыс. рублей.
Ранее несколько женщин обвинили Депардье в домогательствах, которые происходили в разные годы. Так, например, акты домогательств были в ходе поездки актёра в Северную Корею в 2018 году После этого инцидента во Франции запретили фильмы с участием актёра.
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Ранее несколько женщин обвинили Депардье в домогательствах, которые происходили в разные годы. Так, например, акты домогательств были в ходе поездки актёра в Северную Корею в 2018 году После этого инцидента во Франции запретили фильмы с участием актёра.
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*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
Ольга Енгалычева