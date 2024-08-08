Депутат ГД Делягин извинился за сообщение о гибели военкора Поддубного

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед военкором Евгением Поддубным и его семьёй за сообщение о возможной гибели журналиста во время атаки украинского беспилотника в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Накануне автомобиль Поддубного в приграничном районе Курской области атаковал дрон ВСУ. В результате военкор получил тяжёлые ранения, его сначала доставили в реанимацию в Курске, после чего доставили в Москву.
По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, украинские войска могли выследить Поддубного и целенаправленно нанести удар по его машине.
Отмечается, что сопровождавшая его съёмочная группа ВГТРК не пострадала.
Делягин заявил, что совершил непростительную вещь, сообщив о смерти военкора. Он принёс извинения всем, кого шокировал этой новостью, в первую очередь, родственникам Поддубного и самому военкору.
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По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, украинские войска могли выследить Поддубного и целенаправленно нанести удар по его машине.
Отмечается, что сопровождавшая его съёмочная группа ВГТРК не пострадала.
Делягин заявил, что совершил непростительную вещь, сообщив о смерти военкора. Он принёс извинения всем, кого шокировал этой новостью, в первую очередь, родственникам Поддубного и самому военкору.
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Анастасия Чинкова