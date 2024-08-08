Тяжелораненого военкора Поддубного доставили в Склиф – видео

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Тяжелораненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили санавиацией в столичный Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщили в официальном аккаунте в Telegram Департамента здравоохранения города Москвы.
Ведомство также опубликовало кадры транспортировки Поддубного. Военкор был оперативно помещён в реанимацию.
По предварительным данным, у Поддубного диагностированы ожоги не менее 35% тела, ушиб мозга, множественные переломы и осколочные ранения. Сейчас военкору уже назначены все необходимые исследования.
Напомним, Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области, когда его машина попала под обстрел. Российские власти считают это действие актом агрессии и требуют решительных мер со стороны международных организаций.
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По предварительным данным, у Поддубного диагностированы ожоги не менее 35% тела, ушиб мозга, множественные переломы и осколочные ранения. Сейчас военкору уже назначены все необходимые исследования.
Напомним, Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области, когда его машина попала под обстрел. Российские власти считают это действие актом агрессии и требуют решительных мер со стороны международных организаций.
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Элина Позднякова