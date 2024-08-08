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Тяжелораненого военкора Поддубного доставили в Склиф – видео

Раненого военкора Поддубного доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве
08 августа 2024, 12:45
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Тяжелораненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили санавиацией в столичный Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщили в официальном аккаунте в Telegram Департамента здравоохранения города Москвы.
Ведомство также опубликовало кадры транспортировки Поддубного. Военкор был оперативно помещён в реанимацию.

По предварительным данным, у Поддубного диагностированы ожоги не менее 35% тела, ушиб мозга, множественные переломы и осколочные ранения. Сейчас военкору уже назначены все необходимые исследования.



Напомним, Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области, когда его машина попала под обстрел. Российские власти считают это действие актом агрессии и требуют решительных мер со стороны международных организаций.

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Ж/д переезд в ступинском посёлке Малино перекроют на ночь
08 августа 2024, 12:37

Фото: iStock/PhotoAllel

Переезд через железнодорожные пути, расположенный рядом со станицей Малино в одноимённом посёлке городского округа Ступино, перекроют с вечера 8 до утра 9 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на окружное Управление автодорог, транспорта и связи.
«На участке железнодорожного пути будет проводиться ремонт — замена рельсошпальной решетки со вскрытием резинокордового настила. В связи с этим с десяти вечера 8 августа до пяти утра 9 августа переезд будет закрыт для движения автотранспорта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в том же режиме проходило перекрытие этого ж/д переезда в ночь на 8 августа.

Водителей просят принять во внимание временные ограничения и заранее выбирать пути объезда.

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«Болезни уходят»: Зоозащитница перечислила удивительные способности кошек
Зоозащитница Рубцова: кошки забирают болезни на себя
08 августа 2024, 11:58

Фото: iStock/Valeria Gomez

Традиционно 8 августа считается днем кошек. Мало того, что пушистые приносят радость и любовь, так еще и, как говорят люди, перенимают болезни и лечат. Миф ли это?
Директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» заявила, что это не мифы, а практический опыт людей не одного поколения.

«Это практика. Люди это замечают и не раз, и не два, это уже давно известно. Частенько можно услышать, что болезни уходят к кошкам. Например, у вас была какая-то шишка, а кошечка на ней полежала, лапками помяла это место, и потом шишка пропадает, а кошка два-три дня лежит, мучается, болеет», — рассказала эксперт.

Она добавила, что кошачье мурлыкание, подобное порой звукам классической музыки, может положительно повлиять на нервную систему человека.

«Мурчание у кошки происходит тогда, когда кошка вам доверяет и когда ей спокойно. А если вы будете нервничать, она все почувствует, будет мурчать, ластиться, и успокоение к вам придет», — поделилась собеседница.

По словам Юлии Рубцовой, кошки помогают человеку развить в себе чувство ответственности и восстановить режим.

«Человек понимает, что кошку нужно покормить, вылечить и так далее. Утром кошка в определенное время будит, потому что нужно кушать, и спать просится вечером. А это режим», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что каждый человек должен найти свое животное. Люди рассказывают, что одна кошка не прижилась, вторая не прижилась, а одну нашли, и она осталась навсегда, заключила собеседница.

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#больницы
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В столичном регионе стартовали рейды по безопасности на ж/д переездах
08 августа 2024, 11:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рейды, направленные на профилактику ДТП на железнодорожных переездах, стартовали в Москве и Московской области в августе, в них участвую железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«В ходе рейдов, проводящихся в рамках акции «Внимание, переезд!», водителям автотранспорта напоминают о том, какие правила действуют в районе ж/д переездов, и почему необходимо неукоснительно их соблюдать», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все столкновения автомобилей с поездами происходят из-за грубого нарушения правил движения водителями, которые пытались проехать на красный свет и игнорировали звуковые сигналы.

В текущем году на переездах МЖД произошло 16 ДТП, пять из которых — на территории Московской области.

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#московская область
#подмосковье
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YouTube полностью перестал работать в некоторых регионах России
Россияне из нескольких регионов пожаловались на остановку работы YouTube
08 августа 2024, 11:34

Фото: iStock/anyaberkut

В нескольких регионах России наблюдается полная приостановка работы видеохостинга YouTube. На это указывают сами россияне, а также данные портала сбой.рф.
Отмечается, что перестали прогружаться как сама главная страница сайта, так и приложение сервиса на мобильных устройствах.

Ранее, 25 июля, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о решении российских властей замедлить работу YouTube на территории России. В связи с этим, ежедневная установка приложения «VK видео» увеличилась до 250 тысяч раз.

Также, по словам депутата, с начала СВО на Украине трафик приложения снизился на ранее прогнозируемые 40%.

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#youtube
#россия
#ограничения
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#приложения
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В Дубне обновят 4,5 тыс. квадратных метров асфальта на пешеходных дорожках
08 августа 2024, 11:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Обновить асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках планируют в Дубне, объём работ составит около 4,5 тыс. квадратных метров, об этом рассказал глава городского округа, Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Четыре с половиной тысячи квадратных метров асфальтовых пешеходных дорожек планируется обновить в Дубне в ближайшие дни. В первую очередь в планы ремонта попали наиболее поврежденные участки и те, на которые поступали многочисленные жалобы от жителей», — сказал Максим Тихомиров.
Он отметил, что в настоящее время уже завершены работы на улице Энтузиастов, где заменили около километра тротуаров. Кроме того, тротуар обновлён на улице Балдина, а также закончен ремонт участка пешеходной дорожки на Центральной улице.

В ближайшее время должны быть закончены работы на улицах Приборостроительной и Промышленной.

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#дубна
#асфальт
#ремонт дорог
#благоустройство
#максим тихомиров
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Жителям Подмосковья предложили побороться за 15 млн рублей на конкурсе блогеров
08 августа 2024, 10:45

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Конкурс «Спецноминация 2.0» запускает образовательный проект для авторов контента «ТопБЛОГ», призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей, к участию приглашаются блогеры из всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Конкурсантам нужно будет выполнять медиа-задачи по тематическим спецноминациям от науки и образования до устойчивого развития страны и мира. Каждую из номинаций представит крупная организация-партнёр», — отмечается в сообщении.
Стать участниками конкурса могут авторы контента, ведущие блоки по самым разным тематикам, при этом число подписчиков должно быть не меньше 500. Соцсеть, в которой ведётся блог, должны быть разрешена на территории России. Возрастных ограничений нет.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

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#конкурс
#блогер
#россия
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Молодых предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс
08 августа 2024, 10:23

Фото: iStock/Ridofranz

Открыта регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России», принять в нём участие могут все граждане России в возрасте до 35 лет, включая жителей Московской области, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«Цель конкурса — выявление и тиражирование 180 успешных бизнес-практик молодых предпринимателей, в том числе 60 бизнес-идей, а также популяризация предпринимательства», — говорится в сообщении.
Конкурс будет проводиться в трёх лигах: «Молодёжь с идеями» — для тех, у кого нет опыта ведения бизнеса, но есть идея, «Начинающий предприниматель» — для молодых людей с опытом ведения бизнеса до трёх лет и лига «Продвинутый предприниматель» — для участников с бизнес-опытом от трёх до пяти лет». В каждой из лиг предусмотрено 11 номинаций, включая такие, как «Инновационный бизнес», «Агробизнес», «Экологическое предпринимательство» и пр.

Регистрация на участие в конкурсе открыта до 8 сентября. Узнать подробную информацию, а также зарегистрироваться можно на сайте «Росмолодёжь.Бизнес».

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#конкурс
#молодёжь
#предприниматели
#бизнес
#россия
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Загруженность подмосковных дорог утром 8 августа составила четыре балла
08 августа 2024, 09:59

Фото: iStock/Ridofranz

Степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 8 августа, составляет четыре балла по десятибалльной шкале. Заторы отмечаются при движении в сторону столицы на некоторых участках трёх федеральных трасс и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкие, Калужское, Щёлковское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Варшавское, Боровское, Носовихинское, Киевское и Минское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксирована 961 тысяча машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
#трафик движения
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Роскошный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова, обвиняемого во взятках, могут снести
Mash: Особняк экс-замглавы Минобороны Иванова на берегу Волги могут снести
08 августа 2024, 09:03

Фото: iStock/bastan

Родовое поместье экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на берегу Волги могут снести из-за незаконного строительства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что особняк стоимостью 2 млрд рублей оказался «самостроем». Результаты экспертизы Госстройнадзора показали, что разрешение на строительство особняка Иванов не получал.

На данный момент иск на снос уже подготовлен администрацией Калязинского района Тверской области. Площадь владений Иванова составляет 3 тысячи квадратных метров.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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