На фото попал момент за секунду до подрыва авто военкора Поддубного

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В соцсетях распространился кадр, который, предположительно, был сделан с дрона-камикадзе, атаковавшего машину военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что на снимке изображен момент за несколько секунд до подрыва машины. По словам журналиста Александра Коца, после попадания вражеского дрона авто журналиста улетело в кювет и загорелось.
Согласно информации источника, Поддубный выпал из салона машины, когда она перевернулась после взрыва.
Напомним, вечером 7 августа Telegram-каналы облетела новость о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области, однако не прошло и двух часов, как появилась информация о том, что Поддубный ранен, но жив. В настоящее время состояние журналиста стабилизировалось, и медики продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.
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Согласно информации источника, Поддубный выпал из салона машины, когда она перевернулась после взрыва.
Напомним, вечером 7 августа Telegram-каналы облетела новость о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области, однако не прошло и двух часов, как появилась информация о том, что Поддубный ранен, но жив. В настоящее время состояние журналиста стабилизировалось, и медики продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.
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Екатерина Коршунова