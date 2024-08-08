Поддубный дал первый комментарий из больницы после ранения

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный дал первый комментарий из больницы. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По словам журналиста, в больнице работают прекрасные врачи, свою работу они делают хорошо. Он поблагодарил всех за то, что за него переживают. Военный корреспондент добавил, что мы обязательно победим. Победа будет за Россией.
Евгений Поддубный руководит бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Он является автором и ведущим программы «Война» на телеканале «Россия-24».
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что с этого момента СВО нельзя рассматривать только как операцию по возвращению исторических территорий. Он заявил, что участникам СВО надо идти до Одессы и Киева.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно о состоянии здоровья военкора Евгения Поддубного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгений Поддубный руководит бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Он является автором и ведущим программы «Война» на телеканале «Россия-24».
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что с этого момента СВО нельзя рассматривать только как операцию по возвращению исторических территорий. Он заявил, что участникам СВО надо идти до Одессы и Киева.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно о состоянии здоровья военкора Евгения Поддубного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова