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Депутат ГД Гаврилов назвал условия получения пенсии в размере 100 тысяч рублей

Депутат Гаврилов считает условия получения пенсии 100 тыс. рублей недостижимыми
Фото: istockphoto/mars58

Фото: istockphoto/mars58

Размер пенсии в России вполне может достигать 100 тысяч рублей. Однако при ныне существующей пенсионной системе достижение такого результата является маловероятным.
Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Таким образом он прокомментировал результаты опроса, проведённого сервисом Banki.ru, согласно которым 72% граждан России, имеющих доход свыше 200 тысяч рублей, считают вполне достаточной пенсионную выплату в размере 100 тысяч.

«Все эти ожидания в настоящее время являются малореализуемыми», — уверен депутат от фракции КПРФ.

Он пояснил, что в данном случае необходимо сочетание трёх условий: получение официальной зарплаты на уровне 230 тысяч рублей на протяжении всей жизни, непрерывный трудовой стаж не менее 64 лет и отсрочка выхода на пенсию до 75 лет. Любое нарушение этих параметров приведёт к существенному снижению пенсионной выплаты, заключил парламентарий.

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Сорок Сороков или День жаворонка 22 марта: история праздника, традиции и народные приметы
22 марта 2025, 11:06

Фото: iStock/ Ann_Zhuravleva

22 марта 2025 года православные христиане отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских — воинов-христиан, принявших смерть за веру в IV веке. Праздник, известный также как День жаворонка, сочетает в себе церковные традиции и народные приметы.

Сорок Севастийских мучеников

Христианские воины не стали приносить жертву языческим богам. За это их пытали, а потом оставили на льду озера. Один из христиан не выдержал и побежал к теплой бане, а его место занял римлянин Аглаий, который восхитился стойкостью воинов.

На Руси этот день принято считать второй встречей весны (первая — на Сретение, третья — на Благовещение).

«На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается», — говорили крестьяне.

Жаворонки считались символом весны, но, согласно поверьям, в день Сорока Сороков прилетали 40 разных птиц.

Еще жаворонки символизируют души умерших мучеников или их молитвы, которые летят к Богу.

Фото: iStock/ Olga Ivahnenko

Традиции в День жаворонка

В праздник хозяйки пекут 40 птиц из постного теста.

«Жаворонки прилетели, на головку детям сели», — с такими словами выдавали угощение малышам.

Дети забирались на крыши, привязывали выпечку к шестам и зазывали пернатых, чтобы те принесли весну. Потом птиц из теста крошили и разбрасывали.

Дабы защититься от утренних морозов, делали 40 ржаных или овсяных шариков — «сороки святые, колобаны золотые». Потом 40 дней их выкидывали из окна по одному.

Православные ходили в церковь, ставили 40 свечей в честь мучеников и просили о защите от напастей и болезней. Женщины молились о защите для своих возлюбленных и сыновей.

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Что нежелательно делать 22 марта

  • Ругаться, кричать или браниться — это может навлечь трудности;
  • Завидовать, особенно друзьям и членам семьи;
  • Брать деньги или продукты в долг — лучше купить нужное;
  • Совершать серьезные покупки, если нет достаточных средств;
  • Работать по дому — в этот день лучше молиться;
  • Жадничать или отказывать в помощи — это может привести к беспорядкам и болезням;
  • Обижать птиц, орать на них, ловить или разорять гнезда — удача может отвернуться;
  • Застилать стол белой скатертью — есть шанс попасться на уловки недоброжелателей;
  • Покупать веник — это может притянуть нечистую силу в жилище;
  • Женщинам носить блестящие украшения — по поверьям, сорока заберет удачу;
  • Считать ворон и галок — к разорению.
Фото: iStock/ Ivan Murauyou

Что можно делать в День жаворонка

  • Посещать могилы умерших и заказывать молебны в храме;
  • Стоит покормить птиц на улице. Это поможет притянуть удачу и успех;
  • Подавать милостыню нищим у церкви или в метро;
  • День благоприятен для планирования будущего и мечтаний.
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Приметы на 22 марта

  • Теплый день — следующие 40 дней будут теплыми;
  • Теплый ветер — он сулит дождливое лето;
  • Мороз — к богатому урожаю;
  • Прилетели чайки — вскоре будет ледоход.
  • Жаворонки прилетели — наступит стабильное потепление;
  • Зяблики прилетели — ожидается похолодание;
  • На крышах лежит снег — на Благовещение снег покроет всю землю, а на Юрия — отдельные места;
  • Воробьи чирикают — к потеплению;
  • Созвездие Орион заметно выпрямляется — через сутки начнутся дожди.

Молитвы в праздник Сорок Сороков

В день Сорока Сороков принято обращаться к Сорока мученикам Севастийским. Еще рекомендуется молиться о прощении грехов, исправлении жизни, защите недоброжелателей видимых и невидимых, избавлении от бед и напастей, помощи в преодолении трудностей.

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СК РФ: Теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства
22 марта 2025, 10:30

Фото: РИА Новости

За планированием и организацией террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» стоят спецслужбы недружественного государства. Его целью являлась дестабилизация обстановки в России.
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По её словам, в качестве непосредственных исполнителей были привлечены четверо членов международной террористической организации из числа жителей Средней Азии. О какой именно стране идёт речь, спикер СК РФ не уточнила.

Однако Петренко назвала количество организаторов преступления — шесть. Именно они завербовали Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду и организовали их обучение за границей, уточнила официальный представитель Следственного комитета. Все шестеро нахоятся за рубежом, а потому заочно арестованы и объявлены в розыск.

Напомним, террористическое нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло ровно год назад, 22 марта 2024 года. В результате страшного преступления погибли 145 человек.

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#человек
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#крокус сити холл
#теракт
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Год со дня трагедии: около «Крокуса» открыли мемориал в память о погибших в теракте
Около «Крокуса» открыли мемориал в память о 145 погибших в теракте
22 марта 2025, 10:10

Фото: медиасток.ру

Год назад, 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» произошла страшная трагедия. Несколько вооружённых террористов ворвались в здание перед началом концерта группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям.
Согласно проданным билетам, мероприятие должны были посетить порядка шести тысяч человек. Однако буквально за несколько минут до начала в здание ворвались несколько вооружённых мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался им на пути. После этого они подожгли сам зал, который сгорел до тла и не подлежит восстановлению. Жертвами террористов стали 145 человек.

В субботу, 22 марта, в память о тех, кто навсегда остался в «Крокус Сити Холле», открыли мемориал. В 09:00 люди с гвоздиками и плакатами собрались около сгоревшего здания.

Мемориал установили напротив концертного зала и павильона «Крокус Экспо». Памятник состоит из двух каменных блоков, устремляющихся вверх, и клина журавлей, взмывающих в небо.

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#крокус сити холл
#теракт
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#память
#здание
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Синюю птицу Twitter весом в 254 кг продали на аукционе за 35 тысяч долларов
22 марта 2025, 02:08

Фото: iStock/Stockfoo

Синяя птица соцсети Twitter, которая находилась на здании штаб-квартиры компании, продали на аукционе почти за 35 тысяч долларов. Об этом сообщает Associated Press.
«Знак весом 560 фунтов (254 килограмма) и размерами 12 на 9 футов (3,7 на 2,7 метра) был продан за 34 375 долларов США», — говорится в сообщении издания.

В рублевом эквиваленте заплаченная сумма равняется почти трем миллионам рублей. Имя нового владельца птицы не разглашается.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск стал новым владельцем соцсети в октябре 2022 года. По итогу она была переименована в X. При заступлении на должность главы компании Маск сократил порядка 3,7 тысяч рабочих мест.

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#илон маск
#аукцион
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«Нонсенс, глупость и идиотизм»: эксперт прокомментировал нехватку ягод для настоек
Эксперт Дробиз: нехватка ягод для настоек возникла из-за бесхозяйственности
22 марта 2025, 00:17

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Нехватка ягод для алкогольных настоек, о которой появлялись сообщения в СМИ, — это самая глупая ситуация для России с ее бескрайними просторами. Об этом заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, если такая действительно сложилась в отрасли, то привели к этому бесхозяйственность, неорганизованность и глупость.
«Как может в России не хватать ягод? Это нонсенс! Это произошло от неорганизованности, бесхозяйственности, глупости и идиотизма. Давайте импортозамещать своими ягодами! Может, это решение и станет толчком для того, чтобы начать в России организовывать сборы», — возмутился эксперт.
Дробиз предложил организовывать по всей стране сборы ягод, на которые, по его словам, легко можно будет найти желающих.

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