Депутат ГД Гаврилов назвал условия получения пенсии в размере 100 тысяч рублей

Фото: istockphoto/mars58
Размер пенсии в России вполне может достигать 100 тысяч рублей. Однако при ныне существующей пенсионной системе достижение такого результата является маловероятным.
Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Таким образом он прокомментировал результаты опроса, проведённого сервисом Banki.ru, согласно которым 72% граждан России, имеющих доход свыше 200 тысяч рублей, считают вполне достаточной пенсионную выплату в размере 100 тысяч.
Он пояснил, что в данном случае необходимо сочетание трёх условий: получение официальной зарплаты на уровне 230 тысяч рублей на протяжении всей жизни, непрерывный трудовой стаж не менее 64 лет и отсрочка выхода на пенсию до 75 лет. Любое нарушение этих параметров приведёт к существенному снижению пенсионной выплаты, заключил парламентарий.
Читайте также:
Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы увеличения пенсии в России
Россиян предупредили об ошибке, которая может лишить пенсии
Стал известен срок для получения накопительной части пенсии
«Все эти ожидания в настоящее время являются малореализуемыми», — уверен депутат от фракции КПРФ.
Он пояснил, что в данном случае необходимо сочетание трёх условий: получение официальной зарплаты на уровне 230 тысяч рублей на протяжении всей жизни, непрерывный трудовой стаж не менее 64 лет и отсрочка выхода на пенсию до 75 лет. Любое нарушение этих параметров приведёт к существенному снижению пенсионной выплаты, заключил парламентарий.
Читайте также:
Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы увеличения пенсии в России
Россиян предупредили об ошибке, которая может лишить пенсии
Стал известен срок для получения накопительной части пенсии
Александр Бойцов