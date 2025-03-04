Россиян предупредили об ошибке, которая может лишить пенсии

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Неофициальная работа может оставить человека без пенсии по достижении нужного возраста, сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм».
Если не платить взносы в Социальный фонд с зарплаты в 30 тысяч рублей, пенсия уменьшится на 300 рублей ежемесячно. Экономист пояснила, что за 10 лет такой работы можно потерять сотни тысяч рублей и годы стажа.
Иванова-Швец добавила, что многие не задумываются о будущем и потом винят государство в маленькой пенсии, вместо того чтобы взять ответственность на себя.
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«А если человек так работает 10 и более лет?», — указала она, призывая граждан задуматься о том, к чему приведет подобная «беззаботность».В результате в будущем у человека может не хватить стажа или пенсионных коэффициентов для обычной пенсии. Тогда ему назначат только социальную пенсию, да и то с опозданием на пять лет.
Иванова-Швец добавила, что многие не задумываются о будущем и потом винят государство в маленькой пенсии, вместо того чтобы взять ответственность на себя.
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Мария Моисеева