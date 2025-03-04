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Россиян предупредили об ошибке, которая может лишить пенсии

Доцент Иванова-Швец: неофициальная работа грозит лишением хорошей пенсии
Фото: iStock/mars58

Фото: iStock/mars58

Неофициальная работа может оставить человека без пенсии по достижении нужного возраста, сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм».
Если не платить взносы в Социальный фонд с зарплаты в 30 тысяч рублей, пенсия уменьшится на 300 рублей ежемесячно. Экономист пояснила, что за 10 лет такой работы можно потерять сотни тысяч рублей и годы стажа.

«А если человек так работает 10 и более лет?», — указала она, призывая граждан задуматься о том, к чему приведет подобная «беззаботность».
В результате в будущем у человека может не хватить стажа или пенсионных коэффициентов для обычной пенсии. Тогда ему назначат только социальную пенсию, да и то с опозданием на пять лет.

Иванова-Швец добавила, что многие не задумываются о будущем и потом винят государство в маленькой пенсии, вместо того чтобы взять ответственность на себя.

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В 15 регионах России приняли законы об усыплении бездомных собак
РБК: Законы об усыплении бездомных животных приняли в 15, скоро в 17, регионах РФ
04 марта 2025, 00:40

Фото: iStock/Osobystist

В 15 регионах России вступили в силу законы, разрешающие усыпление бездомных животных, а в двух субъектах — Мордовии и Хакасии — аналогичные нормы примут в ближайшее время. Данные приводит РБК со ссылкой на анализ регионального законодательства.

Среди субъектов, где законы уже приняты:

  • Мурманская, Астраханская, Самарская, Оренбургская, Кемеровская и Магаданская области;
  • Ставропольский, Забайкальский и Алтайский края;
  • Удмуртия, Республика Тыва, Якутия и Бурятия;
  • Ханты-Мансийский и Чукотский АО.
Инициатива основана на федеральном законе, подписанном президентом Владимиром Путиным в июле 2023 года. Документ передаёт регионам право самостоятельно регулировать обращение с бездомными животными и запрещает самовыгул домашних питомцев (собак, кошек и так далее) вне специально оборудованных зон.

24 февраля «Радио 1» передавало, что жители Кемерова жалуются на агрессивных бездомных собак, нападающих на людей. Так, одна женщина опубликовала снимок забинтованной мужской руки, и пожаловалась, что на парковке у ресторана «Арарат» ее родственника укусила собака.

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#законы
#собаки
#бездомные животные
#смерть
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Mash: Писательницу Аллу Гербер срочно госпитализировали в больницу Москвы
03 марта 2025, 23:46

Алла Гербер (Фото: кадр из подкаста «Смотри в оба» на Youtube-канале «НО.Медиа из России»)

Писательница и член президиума Российского еврейского конгресса Алла Гербер была экстренно госпитализирована в Москве с диагнозом «сердечная аритмия».
По данным Telegram-канала Mash, в последние дни Гербер жаловалась на ухудшение самочувствия, но отказывалась ложиться в больницу. Теперь же медики настояли на срочной госпитализации из-за критического состояния пациентки.

За плечами Гербер более тысячи публикаций, она также известна как кинокритик и редактор фильмов «Усатый нянь» и «Офицеры».

Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике в период с 3 по 5 марта объявлен трехдневный траур в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

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#госпитализация
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Трехдневный траур в связи со смертью Сайтиева объявили в Чечне
03 марта 2025, 20:57

Бувайсар Сайтиев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Трехдневный траур в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева объявлен в Чеченской Республике в период с 3 по 5 марта. Соответствующее заявление журналистам сделал региональный министр по вопросам национальной политики, внешних связей, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Указом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова объявлен траур с 3 по 5 марта», — сказал он.
В указанные дни в Чечне приспустят государственные флаги, а также отменят развлекательные мероприятия, а радио и телеканалы изменят сетку вещания.

Сайтиев умер на 50-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти могла стать остановка сердца.

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#чечня
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Стартовал новый сезон проекта «МедиаПритяжение» для детей и молодёжи
03 марта 2025, 17:07

Фото: istockphoto.com/Khosrork

Движение Первых приглашает школьников и студентов Московской области принять участие в новом сезоне проекта «МедиаПритяжение» для будущих журналистов и продюсеров, сообщает пресс-служба движения.
«Медийный проект Движения Первых развивает единое детское и молодёжное медийное сообщество страны. Любой ребёнок или молодой человек может научиться создавать качественные тексты, фотографии, видеоролики. (…) «МедиаПритяжение» позволяет взращивать профессионалов в медиаиндустрии уже с раннего детства», — отметила председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.
Участвовать в новом сезоне «МедиаПритяжения» можно в одном двух форматов: индивидуальном или командном. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку. Коллективы участников могут зарегистрироваться до 6 апреля, индивидуальные участники — до 19 мая.

Подробнее о проекте можно прочесть по ссылке.

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Стартовал приём заявок на фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»
03 марта 2025, 16:25

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Aleshinskaya

Шестой международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» проводит Интернациональный союз женщин (ИСЖ) под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, приём заявок на участие начался 1 марта, сообщает пресс-служба ИСЖ.
«В этом году конкурс проводится по трём номинациями: фотоконкурс, национальные танцы и колыбельная на родном языке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на конкурсных фотоработах могут быть запечатлены не только мама и дети, но и другие члены семьи — без ограничений, а номинации «Национальные танцы» могут участвовать как сольные танцоры, так и коллективы.

Заявки на участие принимаются до 25 сентября, участие бесплатное. Результаты будут объявлены 25 октября. Подробнее о конкурсе можно прочесть по ссылке.

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