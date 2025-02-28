Стал известен срок для получения накопительной части пенсии

Фото: iStock/PIKSEL
Россияне смогут получить накопительную часть пенсии при достижении прежнего пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
По словам эксперта, накопительная пенсия формировалась в период с 2002 по 2013 год за счет отчислений работодателей в ПФР или НПФ. С 2014 года система была заморожена.
В 2025 году правом на выплаты смогут воспользоваться женщины 1970 года рождения и мужчины 1965 года рождения. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, уточнила Сорокина.
Читайте также:
Конкурс художников «Архитектура дипломатии» впервые проходит в международном формате
В Питере задержали адвоката-педофила за принуждение 7-дочки к порно-съемке
Загадочно погиб с женой легенда Голливуда Джин Хэкмен: биография актера и подробности его смерти
В 2025 году правом на выплаты смогут воспользоваться женщины 1970 года рождения и мужчины 1965 года рождения. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, уточнила Сорокина.
Читайте также:
Конкурс художников «Архитектура дипломатии» впервые проходит в международном формате
В Питере задержали адвоката-педофила за принуждение 7-дочки к порно-съемке
Загадочно погиб с женой легенда Голливуда Джин Хэкмен: биография актера и подробности его смерти
Мария Моисеева