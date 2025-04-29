Депутат ГД Говырин напомнил о досрочных выплатах пенсий за май

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Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что выплаты пенсий перед майскими праздниками будут произведены в конце апреля.
«Каждый год перед началом мая страна готовится к длинным выходным, и Социальный фонд России заранее меняет платёжный календарь, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. В 2025‑м перенос затрагивает тех, чья дата перечисления выпадает на 1—5 мая: средства поступят 29 или 30 апреля», — рассказал Говырин в беседе с RT.Он пояснил, что такие меры предпринимаются из-за того, что 1 и 2 мая в текущем году являются нерабочими днями, поэтому банковские расчёты и выдача наличных, например, на почте, не производятся. По словам Говырина, ни один пенсионер не должен остаться без денег на праздничные дни.
Тем временем депутат Московской областной думы Анатолий Никитин в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что самые высокие пенсии в перспективе будут получать IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.
«Размер пенсии напрямую зависит от уровня официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд России, — чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов накапливается, а значит, и выше будущая пенсия», — пояснил Никитин.
По словам депутата, на сегодняшний день ИТ-специалисты в среднем получают порядка 200 тысяч рублей, инженеры в нефтегазовой отрасли — от 170 тыс. до 300 тыс. рублей. Средняя зарплата пилотов и авиадиспетчеров составляет не менее 280 тыс. рублей. Врачи узкой специализации при этом имеют доход от 170 тыс. рублей.
Никитин уточнил, что размер пенсии складывается из зарплаты, продолжительности трудового стажа и добросовестности работодателя, который должен регулярно выполнять отчисления в СФР.
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Элина Позднякова