Индексация пенсии с 1 апреля: кому и на сколько увеличат выплаты?

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В России индексация пенсий проводится ежегодно и зависит от уровня инфляции и других экономических показателей. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 14,75%. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Каким категориям граждан повысят выплаты
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Пенсии будут проиндексированы тем, кто не имеет трудового стажа или его недостаточно для получения страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Кроме того, индексация коснётся: пенсионеров по старости, инвалидов всех групп, включая инвалидов с детства, детей-сирот и детей потерявших одного или обоих родителей, представителей малочисленных народов Севера, достигших определённого возраста.
Размер пенсий с 1 апреля 2025Так с апреля размер пенсии по старости увеличится до 8824,08 рубля. Для инвалидов I и II группы пенсия будет 17 648,24 рубля, для инвалидов I группы и детей-инвалидов — 21 177,59 рубля.
Для инвалидов III группы пенсия будет 7500,53 рубля, а для инвалидов II группы — 8824 рубля. Детям, потерявшим одного родителя, будут платить 8824,08 рубля, а если отсутствуют оба родителя — 17 648,24 рубля. Пенсионерам старше 80 лет и тем, кто получил инвалидность в апреле, ежемесячная прибавка к фиксированной части страховой пенсии составит 9,5%.
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Кроме того с 1 апреля увеличат пенсию для таких категорий граждан как: военные, которые служили по призыву, лётчики-испытатели и космонавты, участники Великой Отечественной войны, люди, которые получили знаки «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда»; граждане пострадавшие от радиации или техногенных катастроф и их семьи.
Дополнительные выплатыРазмер региональных доплат определяется в зависимости от конкретного региона. В Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны, в том числе участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и вдовы погибших военнослужащих, получат единовременные денежные пособия. Размер выплат составит от 25 до 70 тысяч рублей.
Социальная пенсия
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Государственная поддержка в виде социального пособия предоставляется гражданам, которые не имеют возможности осуществлять трудовую деятельность или не накопили достаточный стаж для получения страховой пенсии.
В отличие от страховой пенсии, социальная пенсия не зависит от трудового стажа и страховых взносов. Если человек не накопил 15 лет стажа к 2025 году, он не сможет получать страховую пенсию. Но по достижении определённого возраста ему будет назначена социальная пенсия. Величина пособий определяется государственными органами и подвергается ежегодной корректировке.
Социальная пенсия бывает трех видов:
- по старости — для пожилых людей, не имеющих достаточного стажа. Сюда же относится пенсия коренным малочисленным народам Севера;
- по инвалидности — для людей с ограниченными возможностями;
- по потере кормильца — для несовершеннолетних и студентов, потерявших родителей.
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Возраст, с которого можно оформить социальную пенсию по старости, постепенно увеличивается. В 2022 году мужчины могли претендовать на социальную пенсию в 66 лет и 6 месяцев, а женщины — в 61 год и 6 месяцев. В 2025 году возраст выхода на пенсию для женщин 63 года, а для мужчин — 68 лет. В 2026 году порог повысится до 69 лет для мужчин и 64 лет для женщин. С 2028 года и далее социальная пенсия будет назначаться мужчинам с 70 лет, а женщинам — с 65 лет.
Для представителей малочисленных народов Севера возраст выхода на социальную пенсию остаётся прежним: 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. После индексации 1 апреля 2025 года средний размер выплаты составит 15 505 рублей, что почти соответствует федеральному прожиточному минимуму пенсионера в 2025 году — 15 250 рублей.
Социальные пенсии назначаются автоматически. В случае если пенсия не была назначена автоматически, необходимо подать заявление. Это можно сделать через портал «Госуслуги», в многофункциональном центре или лично в отделении Социального фонда России.
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