Миронов предложил установить пенсию на уровне цены потребительской корзины

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что размер пенсии в стране должен быть не ниже стоимости потребительской корзины.
Миронов одобрил то, что в России с 2026 года пенсию начнут индексировать в два этапа. Однако отметил, что такая мера не сильно повысит доходы пенсионеров, так как официальный уровень инфляции, на который индексируют пенсии, намного ниже реального роста цен на продукты.
Он также призвал вернуть пенсионный возраст до 55-60 лет. При этом, по его мнению, размер пенсии необходимо рассчитывать исходя из стажа, размера зарплаты и условий работы. Пенсия должна быть не ниже 40% от заработка, и только тогда пенсионеры «перестанут выживать на свои пенсии», заключил Миронов.
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«Необходимо привязать минимальный размер пенсии к размеру потребительской корзины, а сам размер этой корзины увеличить в несколько раз, включив в нее качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров», — считает Миронов.
Он также призвал вернуть пенсионный возраст до 55-60 лет. При этом, по его мнению, размер пенсии необходимо рассчитывать исходя из стажа, размера зарплаты и условий работы. Пенсия должна быть не ниже 40% от заработка, и только тогда пенсионеры «перестанут выживать на свои пенсии», заключил Миронов.
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Элина Позднякова