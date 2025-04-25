График выплат пенсий в мае 2025 года: кто получит деньги досрочно в апреле

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В связи с длительными праздниками в мае, включая перенос выходных, изменится график выплат пенсий. Подробности — в материале «Радио 1».
Почему пенсия за май поступит раньше срока
Пенсия в мае поступит раньше. Это произойдет из-за долгих праздников и переноса выходных дней. Часть пенсионеров получат денежные средства в последних числах апреля вместо начала мая. Досрочная выплата касается всех видов пенсии: страховые, социальные, накопительные, по старости, по инвалидности. Прочие выплаты будут также перечислены на счет.
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До 30 апреля пенсионеры получат выплаты, которые перечисляются на карты через банк с 1 по 5 число каждого месяца. С 6 мая выплата пенсий возобновится по стандартному расписанию.
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Если пенсия приходит на карту: график выплат в мае 2025 года
Если даты выплаты приходятся на выходные дни 8-11 мая, то граждане получат пенсию с 5 по 7 мая. А с 12 мая график снова будет стандартным. Пенсионерам, которые получают выплаты через «Почту России», начислят средства в привычные даты. Почтальоны доставят на дом пенсию, начиная с 3 мая. И также население может получить ее в кассе почтового отделения. Пенсия будет доставляться до 25 мая.
Есть правило, по которому, если график выплат приходится на праздники, деньги должны перечисляться заранее. Но фактический график работы банковских подразделений и почтовых отделений может различаться по стране. Социальный фонд России рекомендует уточнять информацию напрямую в банках и почтовых отделениях.
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Дарья Филинова