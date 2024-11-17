Депутат ГД Ильтяков посоветовал россиянкам рожать, «пока рожалка работает»

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В государственной думе дали россиянкам оригинальный совет, выполнение которого поможет решить демографические проблемы. Депутат от Курганской области рекомендовал женщинам «рожать, пока рожалка работает».
Слова парламентария приводит издание URA.RU. По его мнению, соотечественницам следует рожать и отказываться от прерывания беременности. Ильтяков подчеркнул, что нужно с самого раннего возраста внедрять в сознание детей — будущих поколений — основы духовности и семейные ценности.
Власти Курганской области приступили к разработке законопроекта о запрете склонения к абортам. В качестве наказания будут предусмотрены штрафы в размере от 10 до 200 тысяч рублей.
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«Пока "рожалка" работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», — сказал депутат.
Власти Курганской области приступили к разработке законопроекта о запрете склонения к абортам. В качестве наказания будут предусмотрены штрафы в размере от 10 до 200 тысяч рублей.
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Александр Бойцов