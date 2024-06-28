Госдума планирует сократить допустимые сроки прерывания беременности

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Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву РФ рассмотреть возможность сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. Об этом говорится в письменных рекомендациях, попавших в распоряжение РИА Новости.
Также предполагается внести изменения в законодательство, согласно которым беременность, наступившая вследствие изнасилования, станет социальным основанием для аборта.
Ранее телеканал 360 сообщал о разработке закона, который отменит проведение процедуры аборта в частных клиниках.
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