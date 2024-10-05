Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Депутат ГД Колунов поздравил с Днём учителя коллектив центра «Созвездие» в Красногорске

Депутат ГД Колунов поздравил с Днём учителя коллектив центра «Созвездие» в Красногорске

Депутат Колунов поздравил с Днём учителя педагогов центра «Созвездие»
05 октября 2024, 13:35
Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Депутат Госдумы Сергей Колунов поздравил с Днём учителя коллектив красногорского образовательного центра «Созвездие» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом «Радио 1» сообщил его пресс-секретарь Александр Валуев.
«Созвездие» открыло свои двери 19 лет назад, в декабре 2005 года. За эти годы профессиональному коллективу под руководством Сергея Сюрина удалось создать образовательное учреждение даже не всероссийского, а международного масштаба, подчеркнул Колунов.

В центре дети с ОВЗ получают комплексную психолого-медико-социальную помощь, а также обучаются по адаптированным под них основным и дополнительным образовательным программам.



Также с 2019 года «Созвездие» приступило к реализации программы профессионального образования по подготовке специалистов по профессиям повара, парикмахера и автослесаря.

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

«На сегодняшний день профессиям обучается 96 ребят, это к вопросу о дефиците кадров в России и нехватке рабочих рук! Всего же в стенах «Созвездия» учится и проходит реабилитацию почти 900 детишек разного возраста. Центр, повторюсь, уникальный, первый в России, а с 2019 года уникальным является и его здание, аналогов которому в нашей стране просто нет!», – отметил депутат.
В заключение он добавил, что дети чувствуют себя в центре, как дома, поскольку здание полностью доступно для учеников с нарушением слуха, зрения, ментальными нарушениями и орфанными заболеваниями.

Читайте также:

Воробьёв наградил лучших подмосковных педагогов накануне Дня учителя

Глава городского округа Химки встретился с директорами местных школ

Путин порассуждал о профессиональном росте российских учителей
#госдума
#красногорск
#день учителя
#поздравление
#образование
#дети с инвалидностью
Трассу М-12 «Восток» достроят за 9 млрд рублей
Кабмин выделил 9 млрд рублей на продление трассы М-12 «Восток»
05 октября 2024, 14:15

Фото: istockphoto/Evgeny Zhigalov

Правительство России выделило 9 млрд рублей на строительство четырех дорог для продления трассы М-12 «Восток». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства 5 октября.
«На опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 млрд рублей», — пишет правительство.

На эти деньги построят обходы вокруг Набережных Челнов и Нижнекамска. Также появятся обходы населенных пунктов в Башкирии — Лаяшты, Асяново, Исаметово, Ишкарово и Верхнеяркеево. Еще два участка дорог построят на территории Татарстана.

Движение по новым участкам запустят до конца 2024 года, сообщает кабмин. Новые дороги, как и вся трассв М-12 станут частью международного транспортного коридора «Россия».

Читайте также:

Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября

Из Подмосковья в Восточную Африку улетают последние коростели

В Литве задержали поезд Москва – Калининград из-за провокационных надписей
#россия
#строительство
#деньги
#движение
#дороги
#правительство
#трассы
#кабмин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-супруги Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода
SHOT: Чекалины забыли оплатить налоги за фирму в ОАЭ из-за развода
05 октября 2024, 14:05

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Валерий и Артём Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что несколько лет назад блогер Лерчек и её тогда ещё муж Артём создали фитнес-приложение и оформили его на фирму в Дубае, чтобы их подписчики из-за границы могли оплатить марафоны.

Недавно Федеральная налоговая службы России связалась с этой арабской компанией, чтобы получить невыплаченные налоги, однако запрос остался без ответа.

Тогда налоговая связалась с Лерчек и потребовала сдать декларации и самостоятельно выплатить налоги. Однако из-за бракоразводного процесса она просто забыла про это. В результате, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении экс-супругов было переклассифицировано в статью о незаконном выводе средств из России.

Накануне Чекалиных поместили под домашний арест, им запрещено пользоваться интернетом.

Читайте также:

Мужа Лерчек Чекалина отправили под домашний арест

Третьего фигуранта дела Чекалиных отправили под домашний арест

Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей из России
#суд
#уголовное дело
#налоги
#развод
#фнс
#оаэ
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадробинга
05 октября 2024, 13:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме занимаются разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивной идеологии, к которой также относится квадроберство. Об этом сообщила зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.
Она подчеркнула, что людей, делающих это движение популярным и привлекательным, следует наказывать.

По словам Лантратовой, ребёнок, надевший кошачьи уши и хвост, сам по себе не является преступником, он стал жертвой пропаганды. И отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает эту деструктивную идеологию.

Депутат добавила, что на территории России действуют целые сообщества, пропагандирующие квадроберство. И это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд.

Напомним, что квадроберы – это молодёжная субкультура, представители которой имитируют движения животных, передвигаются на четвереньках и носят аксессуары в виде ушей, хвостов и лап кошек.

Читайте также:

«Признание экстремистским»: Депутат Колунов про запрет квадробинга в России

В Совфеде одобрили введение ответственности для родителей детей-квадроберов

Россияне высказали негативное отношение к квадробингу
#госдума
#законопроект
#запрет
#ребёнок
#движение
#родители
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днём учителя
05 октября 2024, 12:56

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днём учителя. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В своём поздравлении он отметил, что быть учителем – очень почётное и ответственное дело. Именно от таланта, мудрости и терпения педагогов зависит будущее подрастающего поколения, его профессиональное становление и нравственное здоровье.

Также Собянин добавил, что образование в Москве стремительно развивается и ежегодно поднимается на новую высоту. Столичные школы уже не первый год входят в топ-10 лучших в мире, что является безусловным успехом учительского сообщества города.

Особую признательность мэр выразил ветеранам педагогического труда, которые внесли большой вклад в образование нескольких поколений москвичей.

В заключение Собянин пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия и достижений.

Читайте также:

Московский сервис запускает для школьников цифрового учителя на базе ИИ

Путин порассуждал о профессиональном росте российских учителей

Воробьёв наградил лучших подмосковных педагогов накануне Дня учителя
#москва
#сергей собянин
#день учителя
#поздравление
#школы
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Неприятное озарение»: москвичка выбросила старую юбку с полумиллионом рублей в кармане
Жительница Москвы выбросила старую одежду, в которой хранила около 500 тыс руб
05 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/simpson33

Москвичка выбросила старую одежду, в которой хранила около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 29 сентября жительница столицы Светлана вынесла на мусорку пакет со старой одеждой, которую уже давно не носит. Затем женщина отправилась по своим делам, а когда проходила мимо мусорки по пути назад заметила, что пакет уже забрали. Порадовавшись за то, что её одежда кому-то пригодилась, она со спокойной душой отправилась домой.

Однако на следующий день на Светлану сошло озарение: она вспомнила, что в кармане своей старой юбки хранила все сбережения. В общей сложности там было порядка полумиллиона рублей.

В этот момент женщине резко стало плохо, у неё сильно подскочило давление. Пришлось вызвать скорую помощь.

Придя в себя, Светлана отправилась в полицию и написала заявление. Однако спустя несколько дней отпустила эту ситуацию, поняв, что деньги вряд ли удастся вернуть, а здоровье намного важнее.

Читайте также:

В Хабаровске водитель автобуса взял ребёнка в «заложники» за неоплату проезда

Напавший на полицейского в Москве голландец может получить до 10 лет тюрьмы

На похоронах матери сын увидел в гробу чужую женщину
#москва
#мусор
#деньги
#женщина
#одежда
#сбережения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Московский сервис запускает для школьников цифрового учителя на базе ИИ
Мэр Собянин рассказал о цифровом учителе на базе ИИ в МЭШ для школьников
05 октября 2024, 11:55

Фото: iStock/Drazen Zigic

Сервисы Московской электронной школы (МЭШ) — это основная единая цифровая образовательная система Москвы. Проект помогает школьникам, родителям и учителям. О преимуществах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин 5 октября.
В МЭШ есть сервис «Электронный журнал», который помогает заранее планировать уроки, выдавать домашнее задание, отслеживать посещаемость и ставить оценки с комментариями педагога, рассказал мэр.
«Среди важных обновлений текущего учебного года можно выделить сервис на базе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» по математике, который предлагает индивидуальные задания для учеников 5–9-х классов», — написал Собянин в Telegram-канале.

Еще один сервис «Библиотека МЭШ» предоставляет школьникам доступ ко всем учебникам, пособиям и другим необходимым школьным материалам. Также в помощь школе есть сервис «Аттестация педагогов», где учителя могут добровольно проходить аттестацию и следить за ее результатами.

Читайте также:

Россияне назвали своих любимых учителей-предметников

Собянин поздравил столичных педагогов с наступающим Днем учителя

Изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления с 11 по 25 октября
#учитель
#помощь
#уроки
#учителя
#сервис
#журнал
#мэр
#telegram
#библиотека
#ии
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября
05 октября 2024, 11:30

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

В Москве в ночь с 5 на 6 октября изменится движение поездов на МЦД-2. Об этом сообщил столичный Дептранс в своём Telegram-канале.
Отмечается, что с 23:20 субботы до 05:20 воскресенья изменится движение на D2. На Курском направлении поезда в обе стороны будут следовать по одному пути «на Нахабино» на участке между Курской и Люблино. Интервал движения составов будет увеличен до 40 минут.

Также часть поездов, следующих со стороны Подольска, будут идти по укороченному маршруту от/до станции Царицыно.

На Рижском направлении интервал движения поездов будет увеличен до 30 минут. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту от/до Курского вокзала.

Причиной увеличения интервалов стали ремонтные работы, которые будут проводиться в «окнах» между поездами на участке от Курской до Люблино.

Читайте также:

Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях меняется с 4 по 6 октября

Изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления с 11 по 25 октября

Названы 4 области, куда продлят МЦД
#мцд-2
#москва
#поезда
#расписание
#изменения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скотланд-Ярда покрывал сексуальные домогательства миллиардера Аль-Файеда за взятки
The Guardian: полиция Скотланд-Ярда помогала миллиардеру Аль-Файеду за взятки
05 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/HJBC

Сотрудники британского Скотланд-Ярда за взятку помогали египетскому миллиардеру Мохамеду Аль-Файеду отклонять потенциальные жалобы на его домогательства к женщинам. Об этом сообщает издание The Guardian.
В адрес ведомства поступили обвинения в том, что несколько из его коррумпированных сотрудников помогали Аль-Файеду скрыть последствия домогательств, в которых его обвинения десятки пострадавших женщин.

По одной из версий, жертвой такой коррупционной схемы стала, помимо прочих, няня детей Аль-Файеда, которую сначала уволили за отказ бизнесмену, а затем арестовали по сфабрикованному делу после того, как она пригрозила подать иск в полицию о сексуальных домогательствах. После женщину всё же отпустили без предъявления обвинений.

В настоящее время полиция Лондона проводит проверку всех заявлений, поступивших в адрес Аль-Файеда.

Напомним, что египетский бизнесмен умер в августе 2023 года, а в этом году стало известно о сексуальном насилии, которому он подверг как минимум 37 женщин.

Читайте также:

Сотрудница соцслужбы надругалась над 13-летним подростком

«Мама, мне больно»: за что мать изнасиловала фаллоимитаторами 12-летнего сына

«Страшно вызывать скорую»: медика из Подмосковья обвинили в склонении 17-летней к сексу, подробности
#великобритания
#полиция
#взятка
#бизнесмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники начали обманывать россиян от лица служб доставки
05 октября 2024, 10:56

Фото: istockphoto/nevodka

Мошенники изыскивают всё новые способы для того, чтобы вытянуть деньги у доверчивых либо недостаточно подготовленных пользователей. Теперь аферисты часто обманывают пользователей от лица служб доставки.
Чаще всего для своих комбинаций злоумышленники используют названия известных сервисов: СДЭК, «Сбермаркет», «Яндекс доставку» или Delivery Club, сообщили ТАСС сотрудники Роскачества. Мошенники копируют официальные профили служб доставки, а затем отправляют пользователям сообщение, что заказ скомпонован и готов к отправке.

Чтобы узнать подробности условий доставки или отследить заказ, предлагается пройти по фишинговой ссылке. Затем жулики просят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя, пароль от онлайн-банка. В результате клиент вместо получения заказа лишается денег.

Читайте также:

Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram

ВТБ рассказал о всплеске мошенничества через обновления приложений

Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах
#мошенники
#карты
#данные
#яндекс
#клиент
#онлайн
#сотрудники
#доставка
Следите за нашими новостями
в удобном формате