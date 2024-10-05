Депутат ГД Колунов поздравил с Днём учителя коллектив центра «Созвездие» в Красногорске

Фото: пресс-служба Сергея Колунова
Депутат Госдумы Сергей Колунов поздравил с Днём учителя коллектив красногорского образовательного центра «Созвездие» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом «Радио 1» сообщил его пресс-секретарь Александр Валуев.
«Созвездие» открыло свои двери 19 лет назад, в декабре 2005 года. За эти годы профессиональному коллективу под руководством Сергея Сюрина удалось создать образовательное учреждение даже не всероссийского, а международного масштаба, подчеркнул Колунов.
В центре дети с ОВЗ получают комплексную психолого-медико-социальную помощь, а также обучаются по адаптированным под них основным и дополнительным образовательным программам.
Также с 2019 года «Созвездие» приступило к реализации программы профессионального образования по подготовке специалистов по профессиям повара, парикмахера и автослесаря.
Фото: пресс-служба Сергея Колунова
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В центре дети с ОВЗ получают комплексную психолого-медико-социальную помощь, а также обучаются по адаптированным под них основным и дополнительным образовательным программам.
Также с 2019 года «Созвездие» приступило к реализации программы профессионального образования по подготовке специалистов по профессиям повара, парикмахера и автослесаря.
Фото: пресс-служба Сергея Колунова
«На сегодняшний день профессиям обучается 96 ребят, это к вопросу о дефиците кадров в России и нехватке рабочих рук! Всего же в стенах «Созвездия» учится и проходит реабилитацию почти 900 детишек разного возраста. Центр, повторюсь, уникальный, первый в России, а с 2019 года уникальным является и его здание, аналогов которому в нашей стране просто нет!», – отметил депутат.В заключение он добавил, что дети чувствуют себя в центре, как дома, поскольку здание полностью доступно для учеников с нарушением слуха, зрения, ментальными нарушениями и орфанными заболеваниями.
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Анастасия Чинкова