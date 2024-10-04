Глава городского округа Химки встретился с директорами местных школ

Фото: пресс-служба г.о Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провёл встречу с директорами местных школ в честь Дня учителя, сообщает пресс-служба городского округа Химки.
Во время мероприятия обсуждались вопросы инноваций и внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Встреча состоялась в школе «Лидер».
В сентябре этого года на базе школы «Лидер» открылся «IT-куб» — центр развития цифровизации. Здесь дети могут бесплатно обучаться программированию роботов, работе с большими объёмами данных и созданию мобильных приложений.
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«Будем развивать систему дополнительного образования для подготовки будущих программистов, физиков и инженеров. Для этого меняем оборудование в классах, создаем цифровую среду по программе "Новая школа" партии "Единая Россия", — сообщил Волошин.Кроме того, глава округа рассказал о программе капитального ремонта школ. В этом году планируется модернизация школы №8 имени Матвеева на улице Маяковского и корпуса гимназии №23 на улице Чапаева в Сходне.
«Приятно, что нашим школам уделяют такое внимание со стороны администрации. Школа №8 была открыта более 40 лет назад и нуждается в обновлении. У нас замечательный школьный музей, где много разных и интересных экспонатов как времен Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции», — прокомментировала директор школы №8 Ольга Игнатьева.В Химках работает около двух тысяч учителей, для которых разработан и реализуется комплекс мер при поддержке регионального правительства. Учителя получают компенсации за аренду жилья и дополнительные выплаты, такие как классное руководство и выслугу лет.
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Дайана Хусинова