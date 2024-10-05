Путин порассуждал о профессиональном росте российских учителей

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с их профессиональным праздником – Днем учителя. Видеообращение президента было опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства заявил, что в стране должны быть созданы условия для профессионального роста учителей, для максимально широкого применения передового опыта и методик. Он также отметил, что все большую роль играют конкурсы на лучшее преподавание.
Президент Путин также отметил, что профессия учителя требует особого уважения. По его словам, их труд имеет «глубочайший созидательный смысл», они приносят пользу людям и стране, помогая найти свое призвание и путь.
Путин, который накануне встретился с победителями конкурса «Учитель года», объявил о новом государственном проекте «Молодежь и дети». Говоря о современном образовании, президент Путин отметил, что оно должно отвечать требованиям XXI века, а для этого в стране должна быть создана современная инфраструктура. Президент также призвал к созданию современных образовательных программ.
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Президент Путин также отметил, что профессия учителя требует особого уважения. По его словам, их труд имеет «глубочайший созидательный смысл», они приносят пользу людям и стране, помогая найти свое призвание и путь.
Путин, который накануне встретился с победителями конкурса «Учитель года», объявил о новом государственном проекте «Молодежь и дети». Говоря о современном образовании, президент Путин отметил, что оно должно отвечать требованиям XXI века, а для этого в стране должна быть создана современная инфраструктура. Президент также призвал к созданию современных образовательных программ.
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Александр Климов