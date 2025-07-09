Стали известны причины кризиса на российском авторынке
Глава «Автотора» Пак: высокая ключевая ставка привела к кризису на авторынке
Дорогие кредиты спровоцировали кризис на российском авторынке. Об этом рассказал президент холдинга «Автотор» Денис Пак.
Главной причиной кризиса на российском авторынке является высокая ключевая ставка, уверен эксперт.
«До 70% продаж автомобилей в России осуществлялись с использованием кредитов или лизинга. Сейчас же фактические ставки превышают 30%, что резко ограничивает возможности покупателей и значительно охлаждает спрос», — пояснил Пак «Газете.Ru».
Он добавил, что большой запас автомобилей на складах дилеров также оказал существенное давление на рынок.
По его словам, для выхода из кризиса необходимо снижение ключевой ставки, а также увеличение льготных программ кредитования. Пак также предложил обеспечить налоговые льготы для покупателей автомобилей российской сборки.
Тем временем руководитель отдела продаж розничной сети Vedro.pro Александра Басманова рассказала «Известиям», что в июне и начале июля текущего года стоимость новых автомобилей в России снизилась на 5–10% впервые с 2013 года.
«Основной причиной снижения стало переполнение складов дилеров, на фоне падения спроса они вынуждены распродавать около 500 тыс. непроданных машин с рекордными скидками. Отдельные бренды, включая Lada, Jetour и ряд китайских производителей, предлагают покупателям выгоду до 350–450 тыс. рублей», — рассказала эксперт.
При этом в официальных прайс-листах цены остались прежними, а скидки на покупку автомобиля оформляют с помощью различных акций.