Стали известны причины кризиса на российском авторынке

Глава «Автотора» Пак: высокая ключевая ставка привела к кризису на авторынке
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Дорогие кредиты спровоцировали кризис на российском авторынке. Об этом рассказал президент холдинга «Автотор» Денис Пак.



Главной причиной кризиса на российском авторынке является высокая ключевая ставка, уверен эксперт.

«До 70% продаж автомобилей в России осуществлялись с использованием кредитов или лизинга. Сейчас же фактические ставки превышают 30%, что резко ограничивает возможности покупателей и значительно охлаждает спрос», — пояснил Пак «Газете.Ru».

Он добавил, что большой запас автомобилей на складах дилеров также оказал существенное давление на рынок.

По его словам, для выхода из кризиса необходимо снижение ключевой ставки, а также увеличение льготных программ кредитования. Пак также предложил обеспечить налоговые льготы для покупателей автомобилей российской сборки.

Тем временем руководитель отдела продаж розничной сети Vedro.pro Александра Басманова рассказала «Известиям», что в июне и начале июля текущего года стоимость новых автомобилей в России снизилась на 5–10% впервые с 2013 года.

«Основной причиной снижения стало переполнение складов дилеров, на фоне падения спроса они вынуждены распродавать около 500 тыс. непроданных машин с рекордными скидками. Отдельные бренды, включая Lada, Jetour и ряд китайских производителей, предлагают покупателям выгоду до 350–450 тыс. рублей», — рассказала эксперт.

При этом в официальных прайс-листах цены остались прежними, а скидки на покупку автомобиля оформляют с помощью различных акций.
Элина Позднякова

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