Депутат ГД Матвеев заявил о ярости россиян из-за поведения мигрантов

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Россияне сильно возмущаются поведением приезжих в Россию мигрантов. ТВ этом уверен подвергшийся нападению иностранцев депутат Госдумы Михаил Матвеев.
По данным Царьграда, за два дня под сообщением парламентария о нападении на него мигрантов появилось более восьми тысяч злобных комментариев относительно поведения иностранцев в России, что сказалось на настроениях в Госдуме.
Таким образом, Матвеев рассказал о том, что скоро появятся новые меры в отношении приезжих. Он подчеркнул, что эти меры вызваны в том числе и критикой работы депутатов со стороны главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина.
Напомним, накануне стало известно, что срок срочной службы в армии для новых граждан России может быть увеличен до двух лет. Поправку в действующее законодательство намерены рассмотреть в Госдуме РФ до конца текущей сессии палаты. Планируется также рассмотреть повышение призывного возраста для данной категории граждан страны.
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Таким образом, Матвеев рассказал о том, что скоро появятся новые меры в отношении приезжих. Он подчеркнул, что эти меры вызваны в том числе и критикой работы депутатов со стороны главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина.
Напомним, накануне стало известно, что срок срочной службы в армии для новых граждан России может быть увеличен до двух лет. Поправку в действующее законодательство намерены рассмотреть в Госдуме РФ до конца текущей сессии палаты. Планируется также рассмотреть повышение призывного возраста для данной категории граждан страны.
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Элина Позднякова