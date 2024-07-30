СК РФ возбудил дело о халатности после жалоб ветеранов на мигрантов в Одинцово

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности после жалоб от участников и ветеранов боевых действий на проблемы с мигрантами в подмосковном Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в тг-канале.
О том, как продвигается расследование, поручил доложить глава СКР Александр Бастрыкин, к которому обратились с жалобой на то, что в Одинцовском городском округе ответственные должностные лица нарушают миграционное законодательство.
Ранее Государственная Дума на пленарном заседании приняла законопроект, который наделяет МВД правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России.
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«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»), в рамках которого будет дана правовая оценка изложенным доводам», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Государственная Дума на пленарном заседании приняла законопроект, который наделяет МВД правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России.
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Данил Пономарев