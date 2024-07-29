В Мытищах орудует «шариатский патруль»

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«Шариатский патруль», организованный таджиками-мигрантами, орудует в подмосковных Мытищах.
Об этом сообщает издание «Царьград». Как указывают обозреватели, выходцы из бывшей советской республики нападают на людей из-за внешнего вида. Таким образом, злоумышленники тормозят на улицах девушек, носящих короткие юбки, и наставляют, чтобы те одевались «прилично».
Свои слова гости Подмосковья объясняют требованиями ислама по части женской скромности в одежде, пишет «Царьград».
Также известно, что мигранты ломают самокаты и распространяют рекламу запрещенных веществ. Массовые жалобы местных привели к возбуждению уголовного дела. Позже в сети появилась видеозапись, где якобы руководитель движения извиняется и заявляет об уважении к российскому народу.
Ранее в Госдуме предложили высылать из страны мигрантов, нарушивших законодательство. Кроме того, в парламенте считают, что не надо пускать тех, кто не уважает культуру, традиции и не знает языка.
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Свои слова гости Подмосковья объясняют требованиями ислама по части женской скромности в одежде, пишет «Царьград».
Также известно, что мигранты ломают самокаты и распространяют рекламу запрещенных веществ. Массовые жалобы местных привели к возбуждению уголовного дела. Позже в сети появилась видеозапись, где якобы руководитель движения извиняется и заявляет об уважении к российскому народу.
Ранее в Госдуме предложили высылать из страны мигрантов, нарушивших законодательство. Кроме того, в парламенте считают, что не надо пускать тех, кто не уважает культуру, традиции и не знает языка.
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Никита Кротов