В Подмосковье водитель-мигрант выгнал инвалида из автобуса

Фото: istockphoto / Igor Vershinsky
В Люберцах водитель маршрутки №1121 выгнал из транспорта инвалида, потому что не хотел принимать оплату за проезд социальной картой, сообщили в телеграм-канале Readovka.
Он не только не принял карту, но и обругал пассажира, а затем чуть ли не с силой вытолкнул его из салона.
Пассажирка с инвалидностью не могла передвигаться самостоятельно и объяснила это водителю. Но тот не уступил и остановился возле остановки, ожидая, пока она и её сопровождающий не покинут салон. В противном случае он отказывался ехать дальше.
Сопровождающий снимал происходящее на камеру, но водитель выбил её из рук и чуть было не напал на него.
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«По словам мужчины, который сопровождал женщину с ограниченными возможностями, они зашли в маршрутку и сразу же попытались оплатить проезд социальной картой. Однако водитель заявил, что не принимает такие карты, и вместо того, чтобы объяснить причину отказа, выгнал инвалида на улицу. В салоне не было информации о том, что социальные карты не принимаются», — говорится в материале.
Пассажирка с инвалидностью не могла передвигаться самостоятельно и объяснила это водителю. Но тот не уступил и остановился возле остановки, ожидая, пока она и её сопровождающий не покинут салон. В противном случае он отказывался ехать дальше.
Сопровождающий снимал происходящее на камеру, но водитель выбил её из рук и чуть было не напал на него.
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Мира Полтева