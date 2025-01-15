Депутат ГД Милонов предложил признать нежелательной в РФ идеологию бодипозитива

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Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил признать нежелательной на территории России. По его мнению, она несёт в себе угрозу жителям страны.
Соответствующее письмо, в котором он обосновал своё мнение о нежелательности идеологии бодипозитива для России, парламентарий направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, а также опубликовал доводы в своём телеграм-канале.
По мнению Милонова, набирающее популярность в России движение бодипозитива на деле является деструктивным. Оно пропагандирует нездоровый образ жизни, намеренный отказ от спорта и правильного питания, а также пренебрежение элементарными нормами личной гигиены.
Депутат подчеркнул, что на просторах Рунета можно найти множество ещё совсем молодых людей, которые довели себя до ожирения и стали жертвами различных хронических заболеваний, следуя постулатам идеологии бодипозитива.
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По мнению Милонова, набирающее популярность в России движение бодипозитива на деле является деструктивным. Оно пропагандирует нездоровый образ жизни, намеренный отказ от спорта и правильного питания, а также пренебрежение элементарными нормами личной гигиены.
Депутат подчеркнул, что на просторах Рунета можно найти множество ещё совсем молодых людей, которые довели себя до ожирения и стали жертвами различных хронических заболеваний, следуя постулатам идеологии бодипозитива.
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Александр Бойцов