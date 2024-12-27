«Граждане магические шарлатаны»: Милонов высказался о популярности эзотерики

Фото: iStock/HappyNati
Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя информацию о растущей популярности мистической индустрии в России, заявил о необходимости принять ужесточающие поправки за эзотерическую деятельность. По его мнению, пришло время заниматься просвещением детей в этой сфере.
«Наверное, уже пришло время, когда в школе надо детей просвещать, что колдуны, знахари, волшебники – это персонажи книг про Гарри Поттера, а не участники экономического процесса в России. <…> Я думаю, что граждане магические шарлатаны своими выкрутасами умоляют наш парламент о принятии ужесточающих поправок за эту деятельность», — посетовал он в беседе с Общественной Службой Новостей.Резюмируя, Милонов подчеркнул, что депутаты Госдумы «не останутся глухи к этим мольбам».
Ранее Милонов заявлял, что слова президента Путина о запрете порносайтов перекликаются с его идеей создания на портале «Госуслуг» сервиса для знакомств. Он отметил, что его предложение было поддержано россиянами, он получил немало сообщений об этом, люди даже сочинили песню под названием «Альтушка с Госуслуг».
Читайте также:
«Альтушка с Госуслуг»: Милонов предложил альтернативу порнографии
Милонов предложил запретить брать с россиянок деньги за поиск партнеров
Милонов призвал не повторять за Илоном Маском
Данил Пономарев