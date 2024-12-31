SHOT: Депутат Милонов на новогодних каникулах отправится по борделям

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Народные избранники по-разному планируют встречать Новый год и проводить каникулы. Например, депутат Государственной думы Виталий Милонов уже в первых числах января отправится в рейды по борделям вейп-шопам.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, который опросил парламентариев на предмет их планов на новогодние праздники. Милонов всерьёз намеревается добиться закрытия подпольных борделей магазинов, торгующих вейпами электронными сигаретами. Именно с этой целью он собирается устроить рейды по этим точкам. Что касается новогоднего стола, то депутат планирует лакомиться за ним нормандскими блюдами из лосося.
Председатель думского комитета по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий поделился с корреспондентом телеграм-канала, что предпочитает на новогоднем столе простые блюда, типа котлеты с картофельным пюре. На долгих празднчных выходных он отправится на новые российские территории.
Нина Останина рассказала, что очень любит сама накрывать и украшать новогодний стол, что сделает и в этом году. Конечно, обязательно будет вместе с близким смотреть новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.
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Председатель думского комитета по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий поделился с корреспондентом телеграм-канала, что предпочитает на новогоднем столе простые блюда, типа котлеты с картофельным пюре. На долгих празднчных выходных он отправится на новые российские территории.
Нина Останина рассказала, что очень любит сама накрывать и украшать новогодний стол, что сделает и в этом году. Конечно, обязательно будет вместе с близким смотреть новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.
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Александр Бойцов