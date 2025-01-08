«Прорывная идея»: Милонов оценил мысль о проведении футбольного матча Россия - Венгрия

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Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Венгрии. Идею проведения такой игры оценил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
О возможности встречи сборных России и Венгрии ранее заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, напоминает издание «РБ Спорт». Парламентарий считает идею такого матча трудно осуществимой, но всё-таки не совсем нереальной.
Депутат полагает, что на венгерских футболистов, особенно выступающих в европейских клубах, может оказываться давление, им могут угрожать, например, разрывом контрактов.
Проведение товарищеской игры между Россией и Венгрией Милонов назвал «трещиной в айсберге отношений». По его словам, футболисты всего мира увидят, что не стоит идти на поводу у абсолютно не спортивных людей, которые не имеют к футболу никакого отношения. Саму идею проведения такого матча можно только приветствовать, заключил депутат.
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«Сложный вопрос, зависит от того, когда этот матч будет назначен», — сказал Милонов.
Депутат полагает, что на венгерских футболистов, особенно выступающих в европейских клубах, может оказываться давление, им могут угрожать, например, разрывом контрактов.
«Футбол очень сильно завязан на международные отношения. Но сама новость о возможном проведении такой игры — это уже само по себе хорошо», — отмечает парламентарий.
Проведение товарищеской игры между Россией и Венгрией Милонов назвал «трещиной в айсберге отношений». По его словам, футболисты всего мира увидят, что не стоит идти на поводу у абсолютно не спортивных людей, которые не имеют к футболу никакого отношения. Саму идею проведения такого матча можно только приветствовать, заключил депутат.
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Александр Бойцов