Депутат ГД Вассерман предложил ввести штрафы за оскорбление врачей

18 сентября 2025, 14:32

Анатолий Вассерман (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман поддержал идею ввести штрафы за оскорбление педагогов. Также он предложил применять аналогичные меры за хамское отношение к медработникам, передает агентство «Татар-информ».





С инициативой ввести штрафы за оскорбление педагогов выступили в Госдуме. Согласно идее, гражданам за такое нарушение придется отдать от 5 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 100 тысяч, юридическим – от 200 до 500 тысяч.



Депутат отметил, что долгое время образование и здравоохранение считались услугами. Из-за этого, по его мнению, появилось хамское отношение к врачам и учителям.

«Услуга – это когда для человека делают то, чего он хочет, а больные и ученики не могут знать точно, что им нужно. Более того, то, чего они сами хотят, зачастую бывает ошибочно. Именно поэтому основная задача педагогов и медиков – делать не то, чего хотят их пациенты и учащиеся, а то, что они считают нужным на основании своих знаний и опыта. <…> Иными словами, люди стали относиться к ним, как к своим слугам», – пояснил парламентарий.