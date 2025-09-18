Депутат ГД Вассерман предложил ввести штрафы за оскорбление врачей
Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман поддержал идею ввести штрафы за оскорбление педагогов. Также он предложил применять аналогичные меры за хамское отношение к медработникам, передает агентство «Татар-информ».
С инициативой ввести штрафы за оскорбление педагогов выступили в Госдуме. Согласно идее, гражданам за такое нарушение придется отдать от 5 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 100 тысяч, юридическим – от 200 до 500 тысяч.
Депутат отметил, что долгое время образование и здравоохранение считались услугами. Из-за этого, по его мнению, появилось хамское отношение к врачам и учителям.
«Услуга – это когда для человека делают то, чего он хочет, а больные и ученики не могут знать точно, что им нужно. Более того, то, чего они сами хотят, зачастую бывает ошибочно. Именно поэтому основная задача педагогов и медиков – делать не то, чего хотят их пациенты и учащиеся, а то, что они считают нужным на основании своих знаний и опыта. <…> Иными словами, люди стали относиться к ним, как к своим слугам», – пояснил парламентарий.Он также выразил уверенность, что со сложившейся тенденцией необходимо бороться на законодательном уровне, но пока неизвестно, примут ли эту инициативу.