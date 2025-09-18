Председатель Мосгордумы Шапошников пообщался с юными журналистами

18 сентября 2025, 13:24

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил, что столичное школьное образование является одним из лучших в мире. Об этом он сказал на пресс-конференции в медиацентре «Вечерней Москвы», отвечая на вопросы студентов школы журналистики «Пульс СВАО» и студии юных корреспондентов «Новый фейерверк» при редакции «ВМ».





В мероприятии также приняли участие главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов и автор проекта «Медиамастерская» НИУ ВШЭ Андрей Жуков.



Юные журналисты задавали Шапошникову много вопросов на различные темы, в том числе о развитии школьного образования в Москве.





«В этом году у нас появилось около 50 новых школьных зданий. С 2026 года будет ежегодно появляться по 100 новых школьных зданий. Но вопрос еще и в том, чем мы наполняем эти здания: учебные программы, «Московская электронная школа». Московское школьное образование считается одним из лучших в мире», — отметил председатель Мосгордумы.