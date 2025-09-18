Владимир Путин выдвинул кандидатуру на пост генпрокурора России

18 сентября 2025, 13:13

Фото: Владимир Путин (РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации (СФ) обсудить кандидатуру Александра Гуцана на пост генерального прокурора РФ. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.