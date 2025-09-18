Владимир Путин выдвинул кандидатуру на пост генпрокурора России
Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации (СФ) обсудить кандидатуру Александра Гуцана на пост генерального прокурора РФ. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Верхняя палата парламента проведет консультации по этому вопросу 24 сентября. Предварительное обсуждение представленной президентом кандидатуры состоится днем ранее, написал сенатор в своем Telegram-канале.
Гуцан более десяти лет работал заместителем генпрокурора Юрия Чайки. В 2018 году он был назначен полномочным представителем президента РФ в СЗФО.
Согласно конституции России, решение о назначении генпрокурора принимает Совет Федерации по представлению главы государства, а срок его полномочий истекает через пять лет.
Читайте также: