Владимир Путин выдвинул кандидатуру на пост генпрокурора России

Фото: Владимир Путин (РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации (СФ) обсудить кандидатуру Александра Гуцана на пост генерального прокурора РФ. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.




Верхняя палата парламента проведет консультации по этому вопросу 24 сентября. Предварительное обсуждение представленной президентом кандидатуры состоится днем ранее, написал сенатор в своем Telegram-канале.

Гуцан более десяти лет работал заместителем генпрокурора Юрия Чайки. В 2018 году он был назначен полномочным представителем президента РФ в СЗФО.

Согласно конституции России, решение о назначении генпрокурора принимает Совет Федерации по представлению главы государства, а срок его полномочий истекает через пять лет.

