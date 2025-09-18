18 сентября 2025, 13:05

Журавлев: Польша преследовала узников концлагерей и евреев

Фото: istockphoto/macky_ch

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Польша стремится переложить вину за развязывание Второй мировой войны на Россию и при этом умалчивает о собственных преступлениях. Речь идет о преследовании евреев и расправах над сбежавшими узниками концлагерей.





Об этом пишет NEWS.ru. По словам собеседника, страны, которые пытались снять с себя ответственность за развязывание войны, выбирают «козла отпущения» — и Польша, по мнению Журавлева, предпочла обвинять Российскую Федерацию.





«На воре и шапка горит. (...) И получается: либо Россия, либо ты сам. Для поляков выбор очевидный», — добавил парламентарий.