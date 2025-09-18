«На воре и шапка горит»: Депутат раскрыл неприятную роль Польши во Второй мировой войне
Журавлев: Польша преследовала узников концлагерей и евреев
Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Польша стремится переложить вину за развязывание Второй мировой войны на Россию и при этом умалчивает о собственных преступлениях. Речь идет о преследовании евреев и расправах над сбежавшими узниками концлагерей.
Об этом пишет NEWS.ru. По словам собеседника, страны, которые пытались снять с себя ответственность за развязывание войны, выбирают «козла отпущения» — и Польша, по мнению Журавлева, предпочла обвинять Российскую Федерацию.
«На воре и шапка горит. (...) И получается: либо Россия, либо ты сам. Для поляков выбор очевидный», — добавил парламентарий.
Он напомнил о причастности Варшавы к расчленению Чехословакии и назвал попытки «обелить» историческую репутацию очевидными. Кроме того, депутат обвинил польские власти в сознательном стирании памяти об освобождении Варшавы советскими войсками. Он отметил, что для польских националистов РФ постоянно остаётся объектом претензий.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что активная антироссийская позиция Польши и инцидент с беспилотниками 10 сентября — следствие кризисного положения западных стран, которые, по её мнению, изображают «агрессию» со стороны Востока.