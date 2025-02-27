Депутат Гильмутдинов предложил отрегулировать вопрос въезда мигрантов в РФ

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Вопрос въезда иностранных граждан в Россию необходимо отрегулировать. Так считает первый заместитель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Он подчеркнул, что меры адаптации должны касаться только тех мигрантов, которые задержатся в стране надолго, а не просто приехали на определенное время, чтобы заработать денег.
В пример он привел челнинского автопроизводителя «КАМАЗ». Компания встречает мигрантов, размещает их и делает все необходимое в соответствии с российскими законами.
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«А вот тех, кто хочет получить наше гражданство, и мы заинтересованы в таких трудовых ресурсах, их нужно поддержать, помочь этим гражданам дополнительными какими-то мерами со стороны государства», — сказал Гильмутдинов в беседе с «Татар-информ».
В пример он привел челнинского автопроизводителя «КАМАЗ». Компания встречает мигрантов, размещает их и делает все необходимое в соответствии с российскими законами.
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Элина Позднякова