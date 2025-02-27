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Главная / Новости / Общество/ Депутат Гильмутдинов предложил отрегулировать вопрос въезда мигрантов в РФ

Депутат Гильмутдинов предложил отрегулировать вопрос въезда мигрантов в РФ

Фото: iStock/vichinterlang

Фото: iStock/vichinterlang

Вопрос въезда иностранных граждан в Россию необходимо отрегулировать. Так считает первый заместитель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Он подчеркнул, что меры адаптации должны касаться только тех мигрантов, которые задержатся в стране надолго, а не просто приехали на определенное время, чтобы заработать денег.

«А вот тех, кто хочет получить наше гражданство, и мы заинтересованы в таких трудовых ресурсах, их нужно поддержать, помочь этим гражданам дополнительными какими-то мерами со стороны государства», — сказал Гильмутдинов в беседе с «Татар-информ».

В пример он привел челнинского автопроизводителя «КАМАЗ». Компания встречает мигрантов, размещает их и делает все необходимое в соответствии с российскими законами.

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Умер отец пианиста Дениса Мацуева
Отец пианиста Дениса Мацуева Леонид умер в возрасте 77 лет
27 февраля 2025, 19:31

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 77 лет скончался музыкант Леонид Мацуев, отец пианиста Дениса Мацуева. Об этом Денис Мацуев сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Причина смерти музыканта не уточняется. По словам Дениса, Леонид Мацуев был «самым главным и самым близким человеком», который много значил для него. Мацуев-младший отметил, что на его отце «в свое время держалась вся театрально-музыкальная жизнь города Иркутска».

Пианист добавил, что Леонид также был его другом, учителем, коллегой и родственной душой. Денис Мацуев заключил, что отец многому его научил.

Леонид Мацуев работал в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. Более 25 лет он преподавал, сочинял музыку и ставил спектакли.

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#музыкант
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В Петербурге 6 марта состоится акция «Красивый выход»
27 февраля 2025, 18:58

Фото: iStock/Andrey Pyatnitsky

В Санкт-Петербурге и ста городах России и других стран 6 марта пройдет «Красивый выход». В этот день женщины всех возрастов отправятся в театры в вечерних нарядах.
«Акция, придуманная петербургским дизайнером Анной Михайловой и направленная на возрождение традиции посещать театры в вечернем дресс-коде, в последний год переросла в полноценное всероссийское движение», — сообщает «Петербургский дневник».

Так, в рамках акции в Петербурге более трехсот красавиц всех возрастов примут участие в праздничном театрализованном концерте «Алые паруса», который состоится в Государственной академической капелле.

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Москвичам рассказали, когда в Москву придет весна
Синоптик Позднякова: начало весны в Москве не будет ярким
27 февраля 2025, 18:48

Фото: iStock/LARISA DUKA

Начало весны в столичном регионе ярким не станет, несмотря на то, что будет теплее, чем сейчас. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её словам, 1 марта ожидается облачная с прояснениями погода, а ночь уже будет менее морозной.

«Что касается воскресенья, здесь уже погода будет менее комфортная. Ночью будет временами... небольшой снег, а днём будет мокрый снег вперемешку с моросью. Температура воздуха приблизится к климатической норме», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

Далее москвичей ожидают осадки. Температура будет около 0 °С. Но при этом усилится ветер. Так, ощущения, что на улице стало теплее, не будет. Однако температура будет выше климатической нормы.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что наступления метеорологической весны в столичном регионе пока ждать не стоит.

«Под этим термином понимается устойчивый переход через ноль градусов. Переход действительно будет, но устойчивым в ближайшее время его назвать нельзя», — пояснил синоптик.

По его словам, до 10–11 марта в московском регионе будет тепло, воздух прогреется до 8–10 °С тепла. Однако после этого в столицу вернутся холода.

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Эксперт назвала лучшее время для поиска работы
Эксперт Санина: откликаться на вакансии лучше до обеденного времени
27 февраля 2025, 17:08

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Работодатели чаще всего публикуют новые вакансии по вторникам. Когда лучше искать работу, рассказали в сервисе «Работа.ру».
«Поиск подходящих вакансий и отправку откликов работодателям, судя по статистике, лучше планировать на первую половину любого рабочего дня — так для соискателей доступно наибольшее число новых предложений», — рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «Известиями».

По ее словам, в текущем году активность работодателей по дням недели практически не меняется. Однако новые вакансии чаще всего появляются после обеда.

Тем не менее больше всего предложений в IT появляется по средам после 12:00, а в торговле — по понедельникам с 12:00 до 15:00. На производство людей чаще ищут по средам с 14:00 до 16:00 часов. При этом вакансии в строительстве чаще открываются в понедельник и вторник.

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#производство
#вакансии
#it
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В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП с участием Александра Буйнова
27 февраля 2025, 15:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП с участием певца Александра Буйнова в Апрелевке. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу, а ехавший на Lexus артист «зацепил её». У пострадавшей диагностировали разрыв связок. Предварительно, виновником ДТП является именно Буйнов. Экспертиза показала, что он был трезв.

При этом концертный директор артиста Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что подобное ДТП «могло произойти с каждым». По его словам, певец пытался оказать пострадавшей помощь на месте происшествия.

«Безусловно, будут принесены все извинения, будет оказана вся медицинская помощь пострадавшей. Это ужасно, что это случилось. К сожалению, на дороге это может случиться с каждым. В данном случае это произошло с Александром Николаевичем», — сказал Пудовкин.

Он также отметил, что Буйнов тяжело переживает инцидент и окажет всю необходимую поддержку и помощь пострадавшей.

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