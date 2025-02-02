Названо число нелегальных мигрантов, проживающих в России

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В России нелегально находятся 670 тысяч человек, половина из которых женщины и дети. Об этом заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой в интервью «Комсомольской правде».
Отмечается, что до 30 апреля текущего года они могут обратиться в профильные ведомства и органы внутренних дел для урегулирования вопроса о своём правовом статусе.
Если же иностранным гражданам не удастся урегулировать свой правовой статус, то им придётся покинуть Россию, заявил в заключение Горовой.
Ранее Минпросвещения предложило ввести новый перечень документов для поступления детей мигрантов в школы в России. Из документа следует, что теперь для поступления необходимо подтвердить право на проживание в стране не только ребёнка, но и его родителей.
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Если же иностранным гражданам не удастся урегулировать свой правовой статус, то им придётся покинуть Россию, заявил в заключение Горовой.
Ранее Минпросвещения предложило ввести новый перечень документов для поступления детей мигрантов в школы в России. Из документа следует, что теперь для поступления необходимо подтвердить право на проживание в стране не только ребёнка, но и его родителей.
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Анастасия Чинкова