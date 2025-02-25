В Подмосковье построили первое «дубайское» общежитие для мигрантов-вахтовиков

Фото: пресс-служба правительства МО
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Фото: пресс-служба правительства МО
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Фото: пресс-служба правительства МО
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Первое общежитие, построенное в Московской области для мигрантов-вахтовиков, получило разрешение на запуск в эксплуатацию, она расположено на территории индустриального парка «Домодедово 2», сообщает пресс-служба правительства Московской области
Опыт заселение рабочих-мигрантов в специальные общежития власти региона переняли у ОАЭ. Там для иностранных рабочих возводят целые городки, а после окончания контракта мигранты должны вернуться на родину.
В новом общежитии есть двух- и четырёхместные комнаты, кухни, бытовки и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», а контролировать соблюдение санитарных норм и правомерность нахождения там жильцов будет не только персонал, но и работодатель. Заселение с семьями туда запрещено.
Отмечается, что сейчас в регионе ведётся создание ещё пяти таких общежитий. Кроме того, а всего областной Центр содействия строительству сопровождает 27 таких проектов.
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«Мы стараемся делать всё, чтобы и наши жители, и те, кто приезжает работать в Московскую область, чувствовали себя комфортно. С прошлого года в регионе действует новый стандарт. В соответствии с ним бизнес, строя складские и оптово-распределительные центры площадью свыше 30 тыс. квадратных метров, а также логистические комплексы, обязан предусмотреть на территории общежитие для иностранных работников. Мигранты, которые легально трудятся в Подмосковье, смогут проживать в непосредственной близости от места работы, где для них созданы цивилизованные условия», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Площадь жилого центра для мигрантов в «Домодедово 2» составляет около 5,5 тыс. квадратных метров, оно рассчитано на 1356 рабочих местного склада. Ещё одно такое общежитие в «Домодедово 2» планируют ввести в эксплуатацию в марте.
В новом общежитии есть двух- и четырёхместные комнаты, кухни, бытовки и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», а контролировать соблюдение санитарных норм и правомерность нахождения там жильцов будет не только персонал, но и работодатель. Заселение с семьями туда запрещено.
Отмечается, что сейчас в регионе ведётся создание ещё пяти таких общежитий. Кроме того, а всего областной Центр содействия строительству сопровождает 27 таких проектов.
«Общежития для рабочих планируются в Солнечногорске, Истре, Дмитровском, Балашихе, Химках, Домодедове, Наро-Фоминске, Мытищах, Подольске, Люберцах, Раменском и Ленинском округах», — уточнил министр областного правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.Согласно региональному стандарту, при производственном объекте площадью свыше 30 тысяч квадратных метров компания обязана обеспечить местами для временного проживания не менее 70% работников без постоянного места жительства.
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Лев Каштанов